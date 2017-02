Alain Bagnoud: Le monde lobotomisé et codifié qu'il décrit est notre cauchemar

Sur http://blog.tdg.ch, tout plein de bons blogs à consulter et à commenter. Rendez-vous sur le portail des blogs de la Tribune de Genève Pour consulter les blogs sélectionnés ci-dessous, cliquez sur la signature. Les blogueurs apprécieront d’autant plus vos commentaires qu’ils seront courtois, argumentés et signés. Pour lire les blogs sur les smartphones et les tablettes, sélectionnez la rubrique Vivre!

Retrouvez toutes les revue des blogs

Le monde lobotomisé et codifié qu'il décrit est notre cauchemar

Alain Bagnoud: Un roman d'anticipation subit plus que d'autres le jugement du temps. Va-t-il se démoder ? Devenir obsolète et rigolo ? Une relecture quelques années plus tard est souvent cruelle pour ce genre de textes. Eh bien, rien de tout ça avec Soft Goulag d'Yves Velan, qui a été publié pour la première fois en 1977, et que Zoé fait aujourd'hui reparaître en poche. Parce que le monde lobotomisé, monosémique et codifié qu'il décrit, c'est le cauchemar de notre présent. Parce que, aussi, Velan a créé une forme nouvelle et l'a fait correspondre parfaitement avec le contenu de son roman. Le tour de force est là : le langage du livre en révèle autant que les faits relatés.C'est à part, homogène, autonome, parfaitement maîtrisé – et singulièrement inquiétant. (...) Il a publié trois romans d'une haute densité, qui interrogent de manière différente la notion de rupture. Je (Seuil 1959 et L'Age d'Homme, Poche suisse, 1991) pousse aux limites la fameuse introspection romande et protestante. Le héros est un pasteur hanté par le doute, à la croisée de discours politiques et religieux. La Statue de Condillac retouchée (Seuil 1973) est une machine littéraire où l'écriture se confronte à l'engagement, au corps, à la psychanalyse. Soft Goulag enfin (Bertil Galland, 1977, réédité par Zoé en 1989 et aujourd'hui) se présente comme un récit de science-fiction, pas innocent du tout, pour lequel Velan s'est servi amplement de sa longue expérience des Etats-Unis. (...) Signalons encore que l'oeuvre de Velan ne s'arrête pas là...

Prosélytisme chrétien au CO Drize

Mike Horn : l’exploit en Antarctique !

"Django" et jazz manouche pour lancer Berlin

La démarcation des Terres Indigènes plus compliquée

Olivier Emery: Oh mon Dieu ! Quelle horreur ! Une affreuse organisation évangélique offre gratuitement des nouveaux testaments à notre douce jeunesse. C'est un scandale. Cette propagande peut avoir de graves conséquences sur les moeurs de nos ados et, par ricochet, sur l'avenir de notre société. Cassandre ? Alarmiste ? Que nenni! J'ai pris soin de lire cette littérature sulfureuse. En voici quelques extraits édifiants: - Heureux les doux - Aime ton prochain comme toi-même - Ne jugez pas - Pardonnez-vous - Heureux ceux qui ont soif de justice - Heureux ceux qui font preuve de bonté! Ca craint, non ? John Goetelen: Il ne s’arrêtera donc jamais. Cet homme a la passion de l’exploit en solitaire. Sa toute récente course le montre encore une fois aux prises avec la nature la plus hostile: l’Antarctique. gé de 50 ans il vient de traverser le continent blanc de part en part en passant par le pôle sud (image 2, infographie de Manu Forney pour l’Illustré). Seul avec son traineau de 220 kg, sans assistance – sauf un ravitaillement. 5’100 kilomètres en 57 jour: une moyenne d’environ 100 km/jour. Chaussé de skis de fond, tracté par une voile quand le vent, très soutenu sur l’inlandsis, n’est pas trop fort. (...) Pascal Gavillet: (...) Heureux de découvrir que Comar ne se repose pas sur la musique d'un génie. Son film aurait pu dérouler une playlist en forme de best of manouche, jouer sur la nostalgie facile et évocatrice que les plus célèbres morceaux ne manquent pas de charrier, et surtout, surtout, montrer comment l'homme a conquis le public et la France. Ouf, pas ici d'années d'enfance difficile, de galères plus ou moins supposées ou d'influences putatives appuyées. A peine voit-on le père dans une séquence d'ouverture qui sonne comme un prologue sans avertissement. Ravis également de voir enfin Reda Kateb dans un rôle de première catégorie pour lequel le spectre de la performance imitative guettait au coin de chaque plan. (...) Voici donc un film d'ouverture honorable, qui figure par ailleurs en compétition. Je m'efforcerai, dans la mesure du possible, de revenir chaque jour sur les films présentés cette année en ou hors compétition à Berlin. Bernard Comoli: Le 14 janvier, le Ministre de la Justice et de la Citoyenneté, Alexandre de Moraes a publié un arrêté qui modifie le processus de démarcation des Terres Indigènes – TI établi par le Décret 1775/96*qui confie ce travail à la seule Fondation Nationale de l'Indien – FUNAI. (...) La publication de cet arrêté a suscité des réactions de spécialistes du droit des indigènes, du Ministère Public Fédéral qui le considère illégal et contraire à la Constitution. Et bien sûr du mouvement indigène. L'Articulation des Peuples Indigènes du Brésil – APIB en a demandé la révocation : … une fois de plus, le gouvernement ne respecte pas la législation qui garantit la participation des peuples indigènes dans la prise de décisions qui les affectent… ils s'opposent au contenu de cet arrêté…

Théo: les dérives du profilage ethnique

Gorgui Ndoye: A suivre les développements de cette Affaire sordide et la masturbation hypocondriaque de certains hommes politiques dans les commentaires et dans la gestion de cette sale mascarade et bourde policière, j'aimerais dire aux Français: ces policiers là ne sont pas l'incarnation d'une République normale ! Un mot d'abord pour pour ce gamin et sa famille: Courage, vous n'êtes pas seuls ! L'humiliation et l'insulte sont des armes des faibles et malheureusement ces indignes là sont sous le couvert de la puissance publique ! Mais le Droit et la Morale seront avec la détermination des humains de valeur des armes indestructibles ! Théo a été maltraité, humilié, insulté, violé par une cohorte de policiers qui n'ont rien à faire dans une police digne de ce nom. Français, vous devez dire Non à l'insulte faite aux grandes Dames et Hommes de votre pays qui ont essayé de donner à la France le visage d'un pays respectable. (...) Non, en réalité, le Front National n'est pas la panacée pour la France, ce sera une plaie béante, une belle pourriture qui ne mérite pas de remplacer ce cher Hollande qui malgré tout a un coeur! Merci François d'avoir été au chevet de Théo !

Genève: une pétition pour protéger le suffrage universel !

Jacques-André Widmer: (...) Le citoyen qui choisit de porter un candidat sur sa liste électorale, n'a aucune garantie, en cas d'élection, que ce dernier ne soit chassé, zappé, épuré, proscrit et réduit au rang de potiche en cours de législature, sur simple caprice d'un auto-proclamé "chef de groupe". Le banni, dès le prononcé de son expulsion, ne peut plus siéger dans les commissions parlementaires. (...) Nul jusqu'ici n'avait encore remarqué cette manière cavalière d'arracher à nos élus la plus grande partie de leur pouvoir. Par voie de pétition au Grand conseil, il aura donc fallu que notre association libertaire des Dissidents de Genève (DDG) soulève ce lièvre...

La presse d'opinions, un horizon nécessaire

Grégoire Barbey: Dans une excellente émission de la RTS (à écouter ici), Benoît Grevisse, directeur de l’Ecole de journalisme de Louvain, analysait hier les enjeux du monde des médias dans le contexte actuel de crise économique et politique traversée par la profession. (...) Le journaliste n’est pas un scientifique, et il ne peut donc pas objectiver la matière qu’il traite au quotidien. Il rend compte de ce dont il est témoin à travers le prisme qui est le sien, prisme qui résulte d’une façon de concevoir le monde. Le reconnaître, ce n’est pas pour autant reconnaître son incapacité à informer. Au contraire. Mais comme le suggère Benoît Grevisse, il faut être soi-même conscient de ses limites et le dire aux lecteurs, aux téléspectateurs. Personne n’est dupe, et parfois, le recours à certaines formulations de phrase, à certains mots trahissent l’opinion de l’auteur. Cela ne me gêne nullement, sauf lorsque l’on se cache derrière le paravent d’une neutralité à toute épreuve. Je suis convaincu que le journalisme d’opinions est appelé à revenir en force. (...)

Les fausses informations

(TDG)