Adrien Faure: Les Jeunes Libéraux-Radicaux genevois

Les Jeunes Libéraux-Radicaux genevois

Adrien Faure: Je profite de l'élection d'un nouveau comité (avec beaucoup de nouvelles têtes) chez les Jeunes Libéraux-Radicaux genevois (JLRG) pour parler un peu de ma vision de cette jeunesse de parti que j'ai rejoint en fin janvier et où j'ai reçu un bon accueil. Les JLRG sont une organisation dont la ligne semble plutôt libérale (ni très libérale, ni modérément libérale, mais plutôt libérale). J'ai du plaisir à fréquenter les membres du parti et à discuter avec eux et il existe, je trouve, une bonne ambiance au sein du parti. La principale faiblesse du parti vient de sa trop forte centralisation. Concrètement cela implique : 1. L'augmentation du nombre d'assemblées générales… 3. La participation de l'ensemble des membres du parti à la construction du journal du parti. Ce qui signifie qu'à partir d'une certaine date, notifiée formellement aux membres, la rédaction d'un article pour le journal est ouverte aux membres qui le souhaitent. (...)

Une biographie de Renzi pour comprendre Macron

Olivier Bot: Le 4 décembre prochain, Matteo Renzi, le président du Conseil italien, va jouer sa carrière politique lors d'un référendum constitutionnel. Ce n'est pas son premier coup de poker, à lire le livre "Le Florentin" que lui consacre Guiliano Da Empoli sous le titre "Le Florentin". L'ancien conseiller politique et directeur du Think Tank Volta à Milan raconte comment un trublion de la vie politique conquiert à 39 ans, le fauteuil de chef de gouvernement jusqu'ici réservé aux vieux caciques. "Gouverner les Italiens, ce n'est pas impossible, c'est inutile", disait Mussolini. Les Italiens suivent la politique comme un match de football, en s'amusant et en se désespérant, écrit encore l'auteur de cette biographie éclairante sur l'ascension fulgurante du jeune maire de Florence. Comment expliquer que la gauche marginalisée durant la période Berlusconi, prisonnière du dogme de la Diversita, a pu reprendre le pouvoir? (...) Guiliano Da Empoli, féru d'histoire, a trouvé le personnage historique qui ressemble au président du Conseil italien: le cardinal de Retz, qui est un Gondi, une des illustres familles de banquiers de Florence…

Réformer la France avec les Français (Juppé) plutôt que contre eux (Fillon) Antoine Vielliard: Pour le second tour des primaires de la droite et du centre, les Français pourront choisir entre le programme de rassemblement et de réforme d'Alain Juppé et la confrontation brutale proposée par François Fillon. Le projet d'Alain Juppé consiste à moderniser et réformer la France en rassemblant les Français sur un diagnostic partagé et des solutions assumées. Il propose un plan d'économie colossal à 85 milliards d'économies. Une ampleur inégalée, mais qui reste réaliste. La proposition de François Fillon de réaliser 100 à 110 milliards d'économies est brutale et irréaliste. 25 milliards de différence, c'est l'ampleur du plan d'économie qui vient d'être imposé aux collectivités. A Saint-Julien, la mise en œuvre du projet de François Fillon se traduirait inévitablement par des suppressions de services communaux de proximité et des augmentations de tarifs colossales. (...)

Pourquoi la Ville de Genève devrait-elle continuer à verser la TVA?

Christina Kitsos: Vous savez probablement que la Ville de Genève assume le plus souvent seule, un certain nombre de dépenses qui concernent l’ensemble du canton ou de la région. Mais savez-vous que la Ville doit verser chaque année des montants très importants à la Confédération ? Par exemple, savez-vous que lors de la construction du nouveau musée d’ethnographie, le MEG, la Ville de Genève a dû verser plus de 4 millions de francs à la Confédération ? Que pour la construction de la nouvelle école primaire de Chandieu, elle lui a versé plus de 4.2 millions de francs ? Que pour la rénovation de l’ensemble des Minoteries, elle lui versera plus de 6 millions ? Et plus de 6.5 millions pour la Nouvelle Comédie ? Comment est-ce possible ? (...) Or comme Genève (le canton et ses communes) est le canton suisse qui dépense le plus par habitant, il est certainement aussi celui qui contribue le plus aux recettes de TVA de la Confédération. On aimerait bien savoir ce qu’en pensent certains médias suisses-alémaniques toujours prompts à qualifier les genevois de profiteurs… Aujourd’hui, le parti socialiste de la Ville de Genève estime qu’il est temps de corriger cette anomalie fiscale....

Une irrésistible grand-mère joue les Robinson...

Edmée Cuttat: Depuis Gwen,le livre de sable réalisé en 1984, Jean-François Laguionie, 77 ans, est devenu un des meilleurs spécialistes de l’animation française. Quatre ans après Le tableau, il revient avec Louise en hiver, son cinquième long-métrage plein de charme, de grâce et de sensibilité sur la solitude et la "vieillitude". Il raconte l’histoire d'une irrésistible grand-mère qui, à la fin des vacances dl’été, voit le dernier train partir sans elle. 8…) Louise en hiver est le film le plus intime du cinéaste. Il a pensé à sa mère pour le personnage, mais également à lui. (...) En dehors de ses rêveries, ce Robinson d’un nouveau genre se révèle courageux, devenant autonome, réussissant à se nourrir, construisant une cabane. Quand on est dans son cas, on découvre peu à peu la liberté. J'agirais sans doute comme elle.

Foutez-nous la paix avec les années trente !

Pascal Décaillet: Vous avez remarqué ? Dans une conversation, dès que quelqu’un se met à défendre le suffrage universel, il y a toujours, quelque part, un petit malin pour dire : « Hitler aussi a été élu par le peuple ». En général, ça jette un froid glacial, et ça met un terme au sujet. Et c’est bien dommage : faut-il, sous prétexte du 30 janvier 1933, renoncer à la souveraineté populaire ? Faut-il, parce qu’il y a eu le nazisme et le fascisme, s’interdire aujourd’hui, 80 ans plus tard, toute remise en question de la démocratie représentative ? Ou toute conception du monde syndical autrement que dans l’allégeance à la lutte des classes ? Faut-il, au motif que l’idée de nation, salvatrice en soi, a été dévoyée au profit du nationalisme, y renoncer ? En bref, faut-il continuer à se laisser impressionner par cette perpétuelle référence aux années trente, brandie, la plupart du temps, par des gens n’ayant qu’une connaissance très approximative de l’Histoire ? A toutes ces questions, la réponse est non. Il se trouve que je suis un passionné de ces années-là. Les grands écrivains de l’antinazisme, je les ai lus. Je leur ai même consacré un chapitre de ma Série Allemagne, en 144 épisodes. (...)

"Le petit locataire": une famille formidable

Didier Bonny: « Le petit locataire » dresse le portrait d’une famille déjantée, mais sans tomber dans la caricature, et brinquebalante qui veille pourtant, à sa manière, les uns sur les autres. On s’engueule, puis on se réconcilie, avant de recommencer. C’est souvent drôle, parfois même hilarant, vachard sans être toutefois méchant, mais aussi émouvant. Ca fait penser par moment à la série « une famille formidable ». Malgré son côté « too much », on s’attache à cette famille qui vit simplement et dont on suit les péripéties avec plaisir. Il y a certes des petites baisses de rythme en chemin et des situations un peu trop répétitives, mais l’ensemble tient la route grâce tout particulièrement à une distribution qui mérite tous les éloges. Toujours à l’affiche 5 étoiles. « Ma vie de Courgette »…

