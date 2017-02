Un choc frontal fait un blessé grave à Ste-Croix

Un accident impliquant trois voitures s'est produit vendredi vers 09h30 à Ste-Croix (VD). Une automobiliste française de 28 ans qui circulait en direction d'Yverdon-les-Bains a perdu la maîtrise de son véhicule dans un virage et percuté de plein fouet un Vaudois qui roulait en sens inverse.

Sous l'effet du choc, la conductrice a été éjectée, a précisé la police vaudoise dans un communiqué. A son tour, le conducteur d'une troisième voiture qui la suivait, surpris par l'accident, n'a pas pu éviter la collision malgré une manœuvre d'évitement.

Grièvement blessée, la jeune Française a été héliportée à l'hôpital. Les secours ont également pris en charge le conducteur et les deux passagers de la voiture vaudoise, eux aussi blessés dans l'accident.

La route cantonale a été fermée plusieurs heures entre Ste-Croix et Vuiteboeuf. Les causes de l'accident restent indéterminées et la police procédera à des investigations. (ATS/nxp)