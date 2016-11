La prison de la Colonie fouillée par la police

Une grosse opération de fouilles préventives s'est déroulée mardi matin dans l'enceinte de la prison de la Colonie à Orbe (VD).

Réalisée par 90 agents pénitentiaires, 175 policiers et 94 aspirants, elle a permis de saisir divers objets et produits non autorisés.

Cet important engagement policier a duré de 6h00 à 12h30, a communiqué la police cantonale. L'ensemble des locaux accessibles aux personnes détenues, soit les 182 cellules, les locaux communs, la cuisine, les ateliers, le bâtiment des visites et le terrain autour des bâtiments, a été minutieusement examiné à la recherche d'objets ou de produits illicites.

L'opération s'est déroulée dans le calme et aucun incident n'est à déplorer. Divers objets et produits non autorisés ont été saisis dans plusieurs cellules, dont quatre téléphones portables, des objets prohibés et des médicaments. Une faible quantité de produits stupéfiants (chanvre et cannabis) a également été saisie.

Cas dénoncés

Ces cas seront dénoncés au Ministère public et feront l'objet de poursuites pénales. Des sanctions disciplinaires seront prises à l'encontre des détenus en infraction par la direction des Etablissements pénitentiaires de la plaine de l'Orbe (EPO).

Les fouilles préventives ont été menées à la demande du Département des institutions et de la sécurité et du Service pénitentiaire. Une opération de cette envergure poursuit avant tout un objectif préventif et dissuasif. Il contribue à garantir sur le long terme la sécurité du personnel et des personnes détenues ainsi que le respect des bases légales et réglementaires.

Grosse mobilisation

L'établissement de la Colonie est constitué d'une zone de détention fermée et d'une zone semi-ouverte dans laquelle se trouvent des détenus qui travaillent notamment dans le secteur agricole des EPO.

L'opération a mobilisé 90 personnes des établissements pénitentiaires du canton, plus de 175 policiers du sous-groupement opérationnel vaudois de maintien de l'ordre (SGOV) et 94 aspirants de l'Académie de police de Savatan. Ils ont été appuyés par des spécialistes, notamment des conducteurs de chiens. (ats/nxp)