La Broye encore touchée par un incendie

Suite à une explosion, un début d'incendie s'est déclaré samedi vers 04h00 à Dompierre (FR), dans la Broye fribourgeoise. Les policiers ont constaté à leur arrivée un dégagement de fumée provenant des caves de cet immeuble de trois étages. A titre préventif, tous les occupants de l'immeuble, soit une trentaine de personnes, ont été évacués et rassemblés à la halle de gymnastique de Dompierre.

Le Centre de renfort de Payerne et le corps des sapeurs-pompiers Belmont-Broye, soit 25 pompiers, ont maîtrisé le sinistre et ventilé l'immeuble. Au terme de l'intervention, les locataires ont pu regagner leur domicile.

Pour l'heure, la cause du sinistre n'est pas connue et une enquête a été ouverte, a indiqué la police cantonale. Plusieurs incendies d'origine criminelle ont été enregistrés ces trois dernières semaines dans la Broye valdo-fribourgeoise, et la police maintient une présence accrue dans la région. (ats/nxp)