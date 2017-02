Vaste rénovation prévue pour la gare de Cully

La gare de Cully (VD), en Lavaux, est à la veille de grands travaux, un chantier de rénovation qui doit se dérouler entre fin 2018 et fin 2020. La halte des CFF va être adaptée aux exigences du futur RER et le coût de l'opération est estimé à 53 millions de francs.

La mise à l'enquête publique pour cette rénovation sera lancée mercredi.

Les deux quais doivent être allongés et relevés à 55 cm. Ce n'est qu'un exemple des transformations que la gare de Cully et ses alentours devraient connaître sous peu, indiquent lundi le canton et les CFF dans un communiqué conjoint.

Grâce à ces travaux, les trains pourront rebrousser chemin à Cully, ce qui représente un des éléments qui doit permettre d'adopter la fréquence au quart d'heure du RER vaudois. Les changements prévus devraient s'intégrer «parfaitement» au coeur de Lavaux, région qui figure au Patrimoine mondial de l'Unesco.

L'opération a fait l'objet «d'une étroite concertation» avec la Commission consultative de Lavaux, assure le communiqué. Le RER Vaud est un vaste chantier en développement. A partir de décembre, il circulera deux fois par heure sur la ligne de la Broye.

Le site de la gare de Cully devrait connaître encore d'autres travaux durant cette période.

La commune dispose du permis de construire pour un bâtiment et un parking en sous-sol. Les CFF devraient suivre avec leur propre projet, a expliqué un responsable communal. (ats/nxp)