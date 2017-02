Un supporter du FC Sion grièvement blessé

Un supporter valaisan de 21 ans a été grièvement blessé à la main droite par un pétard qu'il tentait d'allumer, dimanche, en marge du match de football entre Lausanne-Sport et le FC Sion.

Les faits se sont déroulés à l'avenue de Beaulieu, à Lausanne, pendant le trajet des fans valaisans du centre-ville jusqu'au stade olympique de la Pontaise, écrit la police cantonale vaudoise dans un communiqué. La victime a reçu des soins sur place avant d'être acheminé au CHUV.

Plusieurs autres incidents se sont déroulés en marge de la rencontre. Des fans du FC Sion ont ainsi été impliqués dans une bagarre dans un établissement public, en ville de Lausanne, affirme encore la police. Elle précise également qu'une enquête a été ouverte et que malgré les mesures mises en place, des torches, fumigènes et engins détonants ont été utilisés avant, pendant et après le match.

Les forces de l'ordre rappellent en outre que l'utilisation d'engins pyrotechniques est strictement réglementée, y compris dans le cadre de manifestations sportives. Dans tous les cas, ils sont dangereux tant pour celui qui les détient que pour les personnes se trouvant à proximité. (nxp)