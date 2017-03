Surprenant rebondissement du nombre des accidents

Piètre exercice 2016 pour la sécurité routière dans le canton, avec une fin assez brutale – et qu’on espère momentanée – de l’embellie constatée depuis plusieurs années. Les 4659 accidents recensés par la police cantonale et les divers corps de police régionaux représentent en effet une augmentation de 9,4% par rapport à 2015. Pire: le nombre des sinistres ayant fait physiquement des victimes a bondi de 20,9%; celui avec des blessés graves a grimpé de 4,4%. Aucun événement particulier qui serait survenu dans le canton au cours de l’année écoulée n’explique cette progression.

Inquiétant? Il en faut davantage pour entamer le moral des autorités policières et politiques. Jeudi, lors de la traditionnelle conférence de presse de présentation du bilan annuel de la sécurité routière vaudoise, elles ont incité d’une même voix à prendre du recul plutôt qu’à se lamenter et avancer des hypothèses hasardeuses pour tenter d’expliquer cette détérioration. Béatrice Métraux, conseillère d’Etat en charge de la sécurité publique, considère même que la situation est plutôt stable: «En 2015, nous avions eu un résultat particulièrement encourageant et il convient aussi de considérer les chiffres de 2016 en regard de l’augmentation du trafic, de l’accroissement du parc de véhicules et de la population.»

De fait, le bilan 2016, aussi médiocre soit-il, représente un volume d’accidents qui reste inférieur à la moyenne des neuf dernières années. «Nous sommes dans la moyenne suisse, ni bon élève ni mauvais élève», précise le capitaine Dominique Rossi, chef de la circulation à la police cantonale. Et si 20 personnes, dont 7 piétons et 7 motards, ont hélas trouvé la mort sur la route – un décès de plus qu’en 2015 –, ce chiffre a toutefois baissé d’un tiers en dix ans.

Smartphone et alcool

Au-delà de cette mise en perspective plus ou moins satisfaisante, les principales causes d’accidents ne cessent de préoccuper. En 2016, l’inattention ou la distraction viennent en première place, avec pour principale suspecte l’utilisation de smartphones. «Il suffit de regarder autour de soi pour s’en convaincre», souligne Jacques Antenen, commandant de la police cantonale. La deuxième cause la plus fréquente est le manque de distance avec le véhicule précédent.

Autre gros souci: la conduite en état d’ébriété. Avec une nouveauté. «En matière d’alcoolémie, la cible a changé, explique Jacques Antenen. Les jeunes conducteurs intègrent désormais mieux les limites imposées par Via Sicura, ce qui est moins le cas des personnes de 35 ans et davantage.» Et de rappeler que l’influence de l’alcool est la première cause des accidents mortels, avec près d’un quart des décès.

Piétons en danger à Lausanne

Dans un contexte global identique, cette hausse des accidents n’épargne bien sûr pas la ville de Lausanne. Elle y est même plus marquée à certains aspects. En 2016, sa police municipale a enregistré 976 accidents, soit 18% de plus qu’en 2015. Et si le nombre de ces cas ayant causé des blessures graves a baissé de 21,7% dans la capitale vaudoise, les piétons ont payé un lourd tribut. Ils sont 77 (17% de plus) à s’être fait renverser. Et surtout, parmi ce nombre, on compte 19 enfants de moins de 15 ans, soit près du double qu’en 2015. Quant aux raisons des accidents en ville de Lausanne, c’est le changement de voie intempestif qui arrive en tête, devant les collisions par l’arrière et les marches arrière imprudentes. Ceux dus à l’ivresse ont crû de 32%.

La vitesse inadaptée figure au troisième rang des principales causes d’accidents dans le canton. Mais si les radars n’ont pas chômé, le taux de dénonciation des appareils mobiles de la police cantonale a considérablement chuté en 2016, passant de 2,86% à 1,93% des véhicules mesurés. Ce n’est en revanche pas le cas en ville de Lausanne: ses radars volants ont confondu 3,05% des automobilistes mesurés, soit 6% de plus qu’en 2015. (24 heures)