Renens primée pour sa gestion des biodéchets

La commune de Renens (VD) obtient le Green award 2017 pour sa gestion des biodéchets. Biomasse Suisse veut ainsi saluer son travail d'information, son système de ramassage et sa valorisation des déchets organiques.

En proposant un dépliant illustré avec humour, un calendrier traduit en plusieurs langues ou encore des fiches explicatives consultables facilement sur le net, la commune voisine de Lausanne offre une sensibilisation excellente, salue mardi Biomasse Suisse dans un communiqué. Elle se voit décerner un prix d'une valeur de 3000 francs.

Sur la deuxième place du podium, on trouve Sauge (BE) et sur la troisième Plan-les-Ouates (GE). Remis tous les deux ans, le Green award récompense des communes ou associations de communes qui se distinguent par leur gestion exemplaire des biodéchets.

Lors de la précédente édition, c'est déjà une ville vaudoise qui avait été primée: Morges. (ats/nxp)