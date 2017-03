Première pierre pour le musée Audemars Piguet

La première pierre du nouveau musée Audemars Piguet a été posée jeudi au Brassus (VD). La «Maison des Fondateurs» va concilier notamment «transmission des traditions et liberté d'imagination».

La pose de la première pierre de ce projet «un peu fou» s'est déroulée en présence des principaux partenaires, de la manufacture horlogère, du bureau d'architecture danois BIG jusqu'aux autorités de la Vallée de Joux et du canton de Vaud.

Une spirale futuriste

La nouvelle «Maison des Fondateurs» marie le musée d'origine installé dans la maison historique de la famille Audemars «à une spirale futuriste émergeant des champs, entièrement soutenue par des murs courbes en verre», souligne le communiqué.

Le projet combine «respect des origines et ouverture sur le monde, transmission des traditions et liberté d'imagination», a déclaré lors de la cérémonie Sébastian Vivas, directeur du musée. Au même moment, deux horlogers ont placé un à un les composants d'une montre Royal Oak dans une boîte étanche, avant de la sceller et de l'enfouir sous les fondations du futur bâtiment.

140 ans de savoir-faire

Ce projet, dont la complexité architecturale rappelle les grandes complications horlogères, sera «marquant, non seulement pour Audemars Piguet, mais aussi pour la Vallée de Joux. Nous sommes à la fois une entreprise internationale et locale», a relevé Jasmine Audemars, présidente du Conseil d'administration.

La manufacture Audemars Piguet appartient encore aux familles fondatrices Audemars et Piguet. Depuis 1875, elle est à l'origine de nombreuses premières mondiales dans l'art horloger. (ats/nxp)