Année de tous les records pour le Musée olympique

Depuis la refonte complète de son exposition, il y a trois ans, le Musée olympique de Lausanne a attiré 850'000 visiteurs. Et 2016 aura été particulièrement faste: il a accueilli plus de 300'000 visiteurs, dont deux tiers de touristes étrangers.

La courbe de fréquentation suit une pente ascendante: «Le nombre de visiteurs a augmenté de plus de 20% depuis la réouverture au public, fin 2013», a expliqué à l'ats Nadia Valentin, du service de presse du Musée olympique.

L'augmentation de l'année écoulée s'explique par l'effet de la nouveauté et par la tenue des Jeux olympiques à Rio l'été dernier. Le programme «musclé» mis sur pied à Lausanne pour l'occasion a, à lui seul, attiré 45'000 visiteurs. Ils ont pu, entre autres, découvrir l'exposition Cap sur Rio, participer à des ateliers de samba et de capoeira, assister à un concert de l'artiste brésilien Carlinhos Brown et profiter de la diffusion des compétitions olympiques sur un écran géant.

Pendant toute l'année 2016, le musée a proposé 18 expositions temporaires, parfois de très courte durée. L'offre pédagogique a permis de recevoir 25'000 enfants, soit 20% de plus que les années précédentes.

Les deux tiers des visiteurs viennent de l'étranger. Les touristes en provenance d'Europe ont progressé de 25%, ceux des Etats-Unis de 37% et du Brésil de 30%.

La photographie en vedette

Depuis octobre, l'institution propose une nouvelle exposition sur la thématique du stade, à l'affiche jusqu'en mai. Suivra, du 25 mai au 19 novembre, un programme dédié à la photographie de sport avec l'exposition «Who Shot Sport», du Brooklyn Museum à New York. Cette rétrospective dévoile environ 180 images, de 1859 à nos jours. (ats/nxp)