Un salon rien que pour les hommes, ou presque, se déroulera à Lausanne

Lancé à Zurich l’an passé, le salon Man’s World débarquera au Palais de Beaulieu à Lausanne les 1er et 2 septembre prochain. Comme son nom l’indique, ce salon est dédié «à l’univers masculin». «L’homme d’aujourd’hui ne s’intéresse plus seulement à sa voiture et à son travail», explique Daniel Rasumowsky, un des membres du quatuor fondateur. «Mais contrairement aux femmes qui peuvent faire tout leur shopping dans un centre-ville, les offres cool qui intéressent les hommes ne sont pas regroupées dans un seul endroit. C’est pour cela que nous avons eu l’idée de créer le salon Man’s World.»

Pour cette première édition lausannoise, les organisateurs se félicitent d’avoir réuni une cinquantaine d’exposants liés à des thématiques dites «masculines»: voitures, cigares, montres, habits, barbiers, sports extrêmes, gadgets technologiques, etc. «Certains étaient présents lors de nos deux premières éditions à Zurich, mais la plupart sont romands. Nous avons travaillé avec des contacts à Lausanne», explique l’organisateur.

Le salon se donne toutefois un cadre plus large que le simple aspect commercial. «Le but premier est que les visiteurs passent un bon moment. Ils pourront boire, manger, discuter, mais aussi jouer au billard ou au poker. Et comme contrairement à Zurich nous disposerons d’espaces à l’extérieur, nous proposerons des initiations à la conduite d’engin de chantier et un circuit de voitures téléguidées.»

Les organisateurs espèrent attirer quelque 4000 visiteurs pour cette première, soit un tiers de la fréquentation de la dernière édition à Zurich. Le public cible est constitué par les hommes de 25 à 65 ans. Les femmes sont aussi les bienvenues, mais pas les enfants, puisqu’il faudra avoir 18 ans révolus pour franchir l’entrée.