Un guérisseur accusé d’avoir abusé de six patientes

Il dit avoir le secret, être thérapeute, rebouteux, guérisseur, magnétiseur ou encore géobiologue. Il explique soigner des personnes et des animaux depuis quinze ans, et même travailler avec des hôpitaux ou encore la police. Depuis plus d'un an, ce Français de 65 ans, installé dans le canton de Vaud, croupit désormais en prison. Il est accusé de viol, de contrainte sexuelle, d'abus de la détresse ou encore de pornographie.

Entendu depuis mercredi matin par le Tribunal correctionnel de Lausanne, ce guérisseur aurait entretenu des relations sexuelles avec de nombreuses patientes. L'une d'entre elle a finalement déposé plainte en septembre 2015. Selon l'acte d'accusation, il aurait profité du fait que cette femme souffrait de maladies psychiatriques pour obtenir des faveurs sexuelles.

En cours d'enquête, une autre patiente a déposé plainte. Alors qu'elle consultait pour des problèmes de nuque mais qu'elle lui avait fait part qu'elle était victime de violences conjugales, le guérisseur l'aurait amenée à subir des actes sexuels.

Quatre autres patientes qui n'ont pas voulu porter plainte font partie des victimes selon le Ministère public.

En audience mercredi matin, le prévenu, marié et amateur d'échangisme, a tout juste concédé avoir été trop loin avec certaines patientes. Il est resté extrêmement flou dans ses explications. Le procès se poursuit mercredi après-midi et devrait durer en tout cas deux jours. (TDG)