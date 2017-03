Un couple est parvenu à berner l'AI pendant dix ans

Jardinier indépendant de longue date, il n’a peut-être jamais gagné autant d’argent que depuis qu’il bénéficie d’un statut de rentier à 100% reconnu par l’assurance invalidité et son assureur LPP. Cela ne l’a en effet pas empêché de travailler au point de recruter de la main-d’œuvre au noir pour répondre à la demande, tant ses services étaient appréciés. A tout le moins pendant dix ans, de 2003 à 2013. C’est le détective de l’AI qui a découvert le pot aux roses.

Bien plus que Madame, c’est Monsieur qui est dans le collimateur de la justice. Déclaré entièrement inapte à travailler dès 1999, suite à de graves problèmes circulatoires, confirmé dans ce statut lors de la dernière révision de son cas en 2010, il n’en a pas moins continué à effectuer des travaux de jardinage et de maçonnerie, de transport de matériel, de coupe de bois et de tonte de gazon pour une quinzaine de particuliers. Tout cela a fini par éveiller des soupçons.

Venu d’ex-Yougoslavie en 1978, aujourd’hui détenteur d’un passeport à croix blanche, ce quinquagénaire à la silhouette massive, décrit par ses clients comme un homme «gentil, serviable, travailleur et fiable», est dans de bien sales draps. Il comparaissait lundi en correctionnelle, à Vevey, au côté de son épouse, elle aussi au bénéfice d’une rente AI complète. Le couple est accusé respectivement d’escroquerie par métier et de complicité d’escroquerie.

Travailleurs clandestins

«Je travaillais surtout au téléphone», tient à préciser le prévenu, quand bien même on lui fait remarquer qu’il a été vu soulevant un sac de ciment. De fait, il a admis qu’il se rendait une fois par an dans un village de son pays d’origine pour y recruter de la main-d’œuvre. Ces personnes étaient logées dans une sorte de cabanon, sans eau ni électricité, situé dans le jardin au domicile du couple. «Nous vivions comme des animaux, a confié l’un de ces travailleurs clandestins. Nous dormions par terre, sur un sol souillé d’excréments.» Leur «patron» conteste mollement.

Lors d’une perquisition au domicile du couple, on a retrouvé un carnet de quittances représentant un total de près de 250 000 francs, ainsi que dans la machine à laver, parmi le linge sale, un calepin comportant toute une série de rendez-vous pour les jardins dont il s’occupait.

Plus de 283 000 francs ont été séquestrés en septembre 2013 sur les multiples comptes bancaires des deux époux, plus quelques dizaines de milliers de francs en espèces découverts lors d’une perquisition à leur domicile. Mais l’affaire n’était pas terminée pour autant.

Comptes bancaires bloqués, rentes suspendues, le couple s’adresse à l’Etat de Vaud pour percevoir le RI, ce qui est son droit. L’aide sociale le lui accorde, selon les usages habituels, c’est-à-dire notamment en demandant de signer un engagement à annoncer toute rentrée d’argent. Confiance mal placée. Le jardinier continue à offrir, sans le dire, ses services contre rémunération. «Je travaillais juste un jour par semaine», tente-t-il de tempérer.

«Vous avez choisi de vous enrichir au détriment de la collectivité»

Au prévenu qui considère avoir commis une erreur, le procureur Hervé Nicod répond: «Ce n’est pas une erreur, mais un choix délibéré. Vous avez choisi de vous enrichir au détriment de la collectivité, donc de nous tous!» Pour tout cela, le magistrat a requis 4 ans de prison ferme contre Monsieur et 6 mois avec sursis contre Madame, pour recel uniquement, considérant qu’elle n’a pas joué un rôle actif, mais qu’elle devait se douter que tout cet argent ne provenait pas que de l’entretien des quelques ruches dont s’occupait le couple.

Aux yeux de la défense, 2 ans avec sursis seraient plus adéquats pour punir ce jardinier profiteur. Elle s’appuie pour le dire sur des jugements d’affaires similaires. Quant à l’avocat de Madame, il demande l’acquittement de sa cliente, estimant qu’elle se serait fait «taper dessus» si elle avait résisté.

Le tribunal rendra son verdict dans quelques jours. Puis ce sera au fisc d’entrer en scène pour récupérer sa part sur tous ces revenus non déclarés. (TDG)