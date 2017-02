Trains supprimés entre Martigny et Sion

L'ensemble du trafic ferroviaire était interrompu entre Martigny (VS) et Sion jeudi depuis le milieu de l'après-midi. Des bus de remplacement circulaient entre les deux villes.

Les voyageurs de Genève-Aéroport, Genève et Lausanne en direction de Sierre, Viège et Brigue (VS) devaient passer par Fribourg et Berne. Les Interregio et les trains régionaux ont été supprimés entre Martigny et Sion.

Une équipe a été dépêchée sur place pour lever un dérangement technique aux installations de sécurité, a dit à l'ats Donatella del Vecchio, porte-parole des CFF. La durée de l'interruption était encore indéterminée en fin de journée. (ats/nxp)