Trains régionaux bloqués entre Massongex et Monthey

Les trains ne circulaient plus vendredi après-midi à Monthey (VS) sur la ligne St-Maurice-St-Gingolph. Les trains régionaux Brigue-Monthey/St-Gingolph sont supprimés entre Massongex et Monthey.

Une rupture de rail à Monthey survenue peu après 15h00 est à l'origine de cette difficulté, a indiqué à l'ats une porte-parole des CFF. Ce genre d'incidents est souvent provoqué par des changements de température, a-t-elle avancé.

La durée du dérangement est pour l'instant indéterminée. Une équipe de techniciens est sur place. Un service de bus est en train d'être organisé. (ats/nxp)