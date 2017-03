Sion 2026 a remporté sa première épreuve

A vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Il n’y a donc pas eu d’explosion de joie au siège de Swiss Olympic lorsque le conseil exécutif a annoncé mardi soir que Sion 2026, porté par les cantons du Valais, de Vaud, de Fribourg et de Berne, obtenait son premier feu vert. Jean-Philippe Rochat, président du comité de candidature, a lâché sobrement: «Nous ne faisons pas preuve de triomphalisme. C’est un petit pas, mais un pas important.»

La décision du conseil de Swiss Olympic, prise par 12 voix contre 1, n’est pas une grande surprise. Il n’y a pas eu de duel acharné avec la candidature des Grisons. Celle-ci a été stoppée net après le vote négatif de la population, qui a dit non à 60% le 12 février dernier.

Le dossier de Sion 2026 a cependant été épluché pendant de longues heures à Berne. Qu’en est-il ressorti? «Le dossier présenté est raisonnable, faisable et solide financièrement», résume Jürg Stahl, président de Swiss Olympic et également président du Conseil national. Ce qui lui plaît avant tout, c’est «l’esprit pionnier» dont fait preuve le comité de candidature. Il fédère plusieurs cantons, utilise une majorité d’installations existantes, ce qui correspond à la fin du gigantisme prônée désormais par le CIO. Des Jeux à taille humaine en quelque sorte.

Encore des obstacles

Jean-Philippe Rochat se réjouit de ce soutien clair. Mais il ne cache pas que la route sera longue. «Il y a encore beaucoup d’obstacles devant nous. D’abord, il faut obtenir l’aval du Parlement du sport de Swiss Olympic, puis il nous faudra convaincre la population et enfin le CIO. Mais nous avons la détermination de ramener les JO en Suisse après 78 ans d’absence.»

Le Parlement du sport, dont le vote est prévu le 11 avril, ne devrait pas poser de problème. Viendra ensuite la finalisation du dossier au niveau financier. Cela sera fait au début de l’été de façon à ce que le Conseil fédéral puisse élaborer un message. Ce dernier est attendu pour octobre. Après les consultations d’usage, l’objet sera transmis au parlement.

Dans les cantons concernés par la candidature, il y aura certainement des votes populaires. On pense en tout premier lieu au Valais, centre névralgique des futurs Jeux. «Nous allons informer largement la population valaisanne», confirme Jean-Philippe Rochat, qui pourra compter sur l’appui de Christian Constantin, le truculent président du FC Sion. «Le Valais doit être derrière ce projet.»

Adversaires aux aguets

Les opposants locaux sont déjà en embuscade. «A part les fanas de glisse, les gens ne sont pas chauds pour ce projet», nous confiait récemment Jean-Pascal Fournier, le président des Verts valaisans. Mais pour lui, l’important est que la population puisse se prononcer, comme cela a été le cas dans les Grisons.

Respecter la population

Le conseiller d’Etat valaisan Jean-Michel Cina se montre optimiste. «La décision de Swiss Olympic confirme que la candidature a le potentiel de réussir au niveau international. Mais il y a encore beaucoup de travail à fournir pour convaincre», déclare-t-il à l’ATS.

Quel est le point le plus délicat à gérer pour la candidature de Sion? Selon Jürg Stahl, c’est… le respect. Respect de la population et respect du budget. Ce dernier tournera autour de 1,5 milliard de francs. Le parlement suisse devrait se prononcer au printemps 2018. Le dossier de candidature suisse sera déposé en mai 2018 au CIO. Et c’est en 2019 que le Comité international olympique désignera la ville hôte des Jeux d’hiver 2026.

(TDG)