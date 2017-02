Signaler des dégâts en ville, c’est pour bientôt

C’est dans l’air du temps: les Lausannois souhaitent s’impliquer davantage dans le maintien de la propreté de leur ville. Déjà, des employés communaux interviennent sur commande pour poutzer un coin de trottoir qui prendrait par trop des allures de dépotoir.

L’élu socialiste Romain Felli va plus loin. «Qui dois-je appeler si ma rue est cassée?» s’interroge-t-il dans une interpellation adressée en novembre dernier à la Municipalité. Sa demande: la création d’une permanence téléphonique, comme à Paris ou à New York, afin de signaler des dégâts sur la voie publique.

«Idée intéressante»

Pour les autorités, «la création d’un canal de communication dédié à une thématique particulière est une idée intéressante» mais qui nécessite «une certaine taille critique». A Lausanne, il existe déjà une «porte d’entrée» générale qui présenterait l’avantage de guider les personnes y ayant recours au sein de l’administration. «Nous souhaitons conserver les avantages de cette porte unique existante en l’axant vers de premiers conseils plus développés et une réduction des délais de réponse des services spécialisés», explique la Municipalité. Il s’agit en réalité du central téléphonique de Lausanne.

Deux actions, visant justement à améliorer les liens entre l’administration et la population, sont par ailleurs développées dans le programme de législature des autorités.

Il s’agit notamment de «consolider et de simplifier» la récolte et le traitement des différents types de renseignements permettant la mise en œuvre de technologies donnant au public les moyens de signaler des incivilités et des dégradations de l’espace public. Pourquoi pas une application pour smartphone qui assurerait l’envoi de photos géolocalisées, comme à Zurich par exemple? Enfin, une «boîte à idées virtuelle» pourrait être ouverte à tous pour y déposer des propositions ou des requêtes. (TDG)