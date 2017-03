Record en 2016 pour l'éolienne de Charrat

L'éolienne «Adonis», installée à Charrat (VS), a battu son record de production en 2016. Elle a pour la première fois dépassé les 7 millions de kilowattheures (kWh).

Cette production couvre la moitié des besoins de la commune de Charrat, ménages, industries et domaine public confondus, peut-on lire jeudi dans la lettre d'information de Suisse Eole, l'association pour la promotion de l'énergie éolienne en Suisse. Ce résultat record est lié à des conditions météorologiques favorables, avec notamment une période automnale très ventée.

Lors de l'implantation de cette machine en 2012, on tablait sur une production annuelle de 6,5 millions de kWh. Après quatre années complètes de fonctionnement, elle a largement répondu aux attentes puisqu'elle a régulièrement produit entre 6,5 et 6,8 millions de kWh par an.

Lors de son inauguration, «Adonis» était l'éolienne la plus grande et la plus puissante de Suisse. Elle a entre-temps été dépassée par celle de Haldenstein (GR), inaugurée en 2014, qui est la plus grande du pays.

Quant aux quatre nouvelles éoliennes mises en service en automne 2016 entre le Mont-Crosin et le Mont-Soleil, dans le Jura bernois, elles sont plus puissantes qu'«Adonis», mais un peu plus petites, a indiquée Suisse Eole, interrogée par l'ats. (ats/nxp)