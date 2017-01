Quatre-vingts ans d’urbanisation vus du ciel

«Je suis né à la campagne mais j’ai grandi dans une zone artisanale»

Denys Cauderay avait 10 ans quand la photo du premier pont de l’autoroute A1 - aussi son premier tronçon - a été prise en 1960. Il vivait (et vit encore!) avec sa sœur Rolande dans la petite maison juste à côté du nouveau pont sur l’Aubonne, dans la famille depuis le début du siècle. «C’était génial, se souvient-il. Comme j’adorais les machines, ça a été trois ans de bonheur de vivre en plein chantier!» Rolande évoque aussi la période qui a précédé l’ouverture de l’A1, où «on allait marcher sur le pont le dimanche». La nouvelle voie rapide, accueillie d’abord avec intérêt par la famille Cauderay a toutefois mis du temps à la convaincre. Les parents, Albert et Huguette, avaient coutume de dire: «Elle ne sert à rien, leur autoroute: y a personne dessus!» Les choses ont changé avec la venue, en 1978, de Pfister Meubles, à Etoy, rejoint un an plus tard par Ikea, à Allaman. «A la place, il y avait des champs, puis la Coop a été construite sur la forêt, se souvient Denys. Je suis né à la campagne mais j’ai grandi en zone artisanale.» Les vergers et les meurons d’Albert, maraîcher, ont aussi fait les frais du bétonnage: ils se trouvaient sur le tracé de l’autoroute. Sa petite maison, elle, a survécu. Elle s’est un peu agrandie et, surout, les travaux de l’autoroute l’ont mise sur un piédestal. Car la route qui passait devant la maison était plate à l’origine. Elle ne descendait qu’à l’approche des voies de chemin de fer. En 1960, on l’abaisse au nord pour ne pas devoir faire grimper l’autoroute. Et rebelote à la fin des années 90, pour s’adapter aux véhicules modernes. «Certains camions dégonflaient leurs pneus pour passer sous la ligne CFF!» explique Denys. Pour survivre à ces excavations successives, la maison est assortie d’un mur de soutènement. Ce qui était un petit chemin de terre est aujourd’hui encore le seul trait d’union entre la sortie de l’A1 et la zone commerciale d’Etoy. Aux heures de pointe, la route d’Aubonne devient une artère surchargée et le reste du temps, un goulet à Fangio. «Petit, je ne regardais jamais avant de me lancer à vélo sur la chaussée: j’écoutais, témoigne Denys. Là, il faut parfois un quart d’heure avant de pouvoir s’y engager et c’est dangereux de s’y aventurer à pied.»