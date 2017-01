Protéger les quartiers de l’Ouest lausannois

Ils sont partout mais on n’y prend même plus garde. Les ensembles de logements bâtis dans l’Ouest lausannois durant les années 1950-1960 recouvrent le territoire. Construits en période de forte croissance, ils font partie de l’identité paysagère de toute cette région. Florissant, En Dallaz, les Ochettes, Epenex, Veilloud, Vallombreuse, les Baumettes… Plusieurs générations se sont succédé dans ces ensembles de logements, des milliers d’enfants ont foulé leurs parcs, leurs places de jeux.

Pas toujours aimés ou admirés, ils constituent néanmoins un patrimoine qu’il faut apprécier et protéger. C’est du moins la thèse avancée par le professeur Bruno Marchand, du Laboratoire de théorie et d’histoire de la section architecture de l’EPFL. Thèse reprise pour être le premier sujet des «Cahiers de l’Ouest« (lire ci-contre), édités dans le cadre de la Stratégie et développement de l’Ouest lausannois (SDOL).

Des bâtis peu connus

Bruno Marchand a mené une étude sur ces ensembles bâtis. «Les connaissances à leur sujet sont moindres, affirme-t-il en préambule de l’ouvrage. Les recensements existants en lien avec le patrimoine bâti (…) ne prêtent guère attention aux constructions réalisées dans le second après-guerre, et s’intéressent plutôt aux objets architecturaux individuels qu’aux bâtis.»

Le garage tea-room de l’Arc-en-ciel, par Jacques Favarger (1956) et le silo à grains de Jean Tschumi (1959) sont de parfaits exemples de cette focalisation sur les édifices particuliers et uniques.

L'American way of life

Pour Bruno Marchand, les quartiers participent tout autant à la formation de ce Paysage de la Modernité – c’est le titre du livre – qu’est l’Ouest lausannois, «dont les éléments hétérogènes témoignent de la société en devenir, depuis le second après-guerre: les infrastructures routières comme support de la nouvelle mobilité, les villas en tant que symbole des nouveaux modes de vie inspirés du American way of life, les entreprises tertiaires émergentes, les zones commerciales aux sorties des autoroutes et, enfin, les usines, nécessaires au cadre bâti d’une forte industrialisation – «prolongées» par plusieurs ensembles bâtis de logements, parfois d’une certaine ampleur».

D’une étude technique, menée en collaboration avec des représentants de chaque commune du district, mais aussi avec des services cantonaux, le SDOL publie un ouvrage qui s’ouvre avec un regard artistique sur l’Ouest. Celui des étudiants de l’ECAL (Ecole cantonale d’art de Lausanne, basée à Renens), qui capturent des détails, des habitants, des lieux de détente et de sport…

«Architecture mineure»

On plonge ensuite dans cette «architecture mineure», selon les termes d’Ariane Widmer, directrice du bureau SDOL et architecte. Mineure, mais sensible et constitutive d’une identité. «Ces constructions sont pleines de qualités, poursuit-elle. Mais elles ne correspondent plus tout à fait aux besoins aujourd’hui, par exemple du point de vue de l’agencement ou encore de l’isolation.» Au fil du temps, certains de ces ensembles se sont aussi morcelés et répartis entre une multitude de propriétaires, rendant les rénovations très hétéroclites.

«En Suisse, ces grands ensembles sont généralement bien placés et bien pensés. Ils offrent souvent une grande qualité de vie et une vraie alternative à l’habitat dispersé»

Apparence anodine, défauts de vieillesse, manque de cohérence… autant de facteurs qui rendent ce patrimoine «très fragile». A cela s’ajoute encore la mauvaise réputation qui colle à ce type d’urbanisme, «alors qu’en Suisse ces grands ensembles sont généralement bien placés et bien pensés. Ils offrent souvent une grande qualité de vie et une vraie alternative à l’habitat dispersé», poursuit Ariane Widmer.

Valoriser ces quartiers

L’architecture ordinaire, trop récente, peine ainsi à se faire une place dans les réflexions architecturales. Selon la directrice du SDOL, deux types de volontés sont nécessaires pour inverser la tendance et éviter les «ratés» qui défigurent certains ensembles. Une volonté technique d’abord, en travaillant avec des professionnels sensibles à l’aspect patrimonial de ces bâtiments. Les propriétaires peuvent y trouver leur compte. «Préserver le caractère du bâti, c’est un investissement!»

Mais la volonté doit aussi être politique, en inscrivant à l’inventaire ce qui mérite de l’être. Les collectivités publiques peuvent aussi opter pour une vraie «stratégie de valorisation» de ces quartiers. Ne serait-ce que pour faire le tri et savoir sur quoi fixer l’attention. «Evidemment que tout ne doit pas forcément être préservé à l’identique, conclut Ariane Widmer. On peut aussi choisir, en rénovant, d’apporter des modifications, d’aller plus loin. Mais ça doit être réfléchi.» (TDG)