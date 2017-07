Près de 50 bovins sont morts dans les incendies de la Broye

Une cinquantaine de vaches et de taureaux ainsi que quelques veaux ont péri dans la nuit de vendredi à samedi lors de deux incendies à Domdidier (FR) et Payerne (VD). Dans les deux cas, personne n'a été blessé et les causes des sinistres ne sont pas connues.

A Domdidier, c'est une patrouille de police qui a remarqué le sinistre peu avant 02h00. Immédiatement sur place, les agents ont ouvert le portail de l'étable pour libérer le bétail qui se trouvait encore à l'intérieur.

Malgré ce réflexe, une partie des bovins souffraient de brûlures telles qu'il a fallu appeler un garde-chasse pour les abattre, a fait savoir la police cantonale fribourgeoise. Sur les 108 bêtes - des vaches et des taureaux - qu'abritait l'étable, 36 ont finalement péri, a indiqué Bernard Vonlanthen, porte-parole de la police.

Des vaches libérées par les policiers et qui n'avaient pas encore été retrouvées par l'éleveur samedi matin ont entretemps été récupérées, a précisé le porte-parole. La ferme était isolée et il n'y a aucune habitation aux alentours. La police ignore pour l'heure les causes du sinistre, ainsi que le montant des dégâts.

Ferme en feu à Payerne

Moins d'une heure plus tôt non loin de là, mais sur sol vaudois, une douzaine de vaches et des veaux ont péri à Payerne, a annoncé la police cantonale vaudoise. L'alerte a été donnée à 01h10 par un témoin qui signalait une ferme en flammes. Lorsque les secours sont arrivés, les propriétaires s'employaient à évacuer les animaux. Onze vaches ont pu être sauvées, mais «une douzaine ont péri dans l'incendie ainsi que quelques veaux». Personne n'a été blessé. L'enquête est en cours, note la police.

Malgré la proximité de temps et de lieu pour des cibles similaires, il n'y a pour l'heure pas de rapport entre les deux incendies. Aucun lien ne peut non plus être établi avec les incendies d'il y a quinze jours dans la Broye, également dans la nuit de vendredi à samedi, affirme le service de presse de la police vaudoise interrogée par l'ats. A Avenches, 24 chevaux et poneys avaient perdu la vie. Un suspect a été arrêté et se trouve en détention. (ats/nxp)