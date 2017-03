Patients soignés hors canton: un arrêt frustrant

Deux ans de procédure pour un arrêt très attendu et enfin disponible: le Tribunal fédéral s’est prononcé le 27 janvier sur le litige qui oppose trois cliniques genevoises au Canton de Vaud. Le président de Genève Cliniques, Gilles Rufenacht, crie victoire: «Nous obtenons une avancée majeure qui confirme le libre choix de l’hôpital pour le patient.» Avec l’avocat des cliniques, Me Ducor, il nuance en reconnaissant que ce «succès d’étape prépare le terrain à d’autres avancées».

Le Canton de Vaud, de son côté, devra payer des factures en souffrance au titre de sa participation aux soins reçus par des assurés vaudois dans les trois cliniques genevoises. Il est dans son tort pour avoir suspendu ces paiements. Trois montants pour un total de quelque 400 000 francs sont évoqués dans l’arrêt. Le verdict devrait s’appliquer à d’autres factures en souffrance pour des montants encore difficiles à chiffrer. En revanche, le droit du canton à émettre des restrictions à l’offre hospitalière par des quotas est reconnu.

La montagne accouche-t-elle d’une souris? Ceux qui attendaient la jurisprudence qui fixerait en toute clarté les conditions de la concurrence entre établissements hospitaliers et les obligations financières des cantons face à des assurés soignés dans un canton voisin sont déçus. La IIe Cour de droit social livre un verdict partiel mais néanmoins riche en enseignements sur l’application, controversée, de la loi sur l’assurance-maladie, la LAMal. Son arrêt laisse visiblement une part d’interprétation aux acteurs. La frustration exprimée par les deux parties face à un verdict jugé «timide» ou «prudent» annonce sans doute de nouvelles batailles judiciaires.

Des buts contradictoires

En révisant la LAMal, le législateur a poursuivi des buts antagonistes. Il a donné mandat aux cantons de planifier l’offre hospitalière selon les besoins de leur population. Il a parallèlement décrété le libre choix de l’hôpital pour le patient sur tout le territoire suisse. Et il a souhaité une concurrence équitable entre tous les acteurs, hôpitaux publics et cliniques privées. Le choc entre ces principes est à l’origine de moult actions judiciaires. Le recours des cliniques genevoises contre le Canton de Vaud est doublé d’une action symétrique, poursuivant un but identique, mené par les cliniques vaudoises contre le Canton de Genève. Mais dans cette action vaudoise, l’instruction par la justice genevoise a pris du retard.

Longtemps, les cliniques vaudoises et genevoises avaient vocation à ne soigner que les patients munis d’une assurance complémentaire qui payait l’intégralité de la facture du séjour hospitalier. Depuis 2012 et le libre choix de l’hôpital pour le patient, les cliniques peuvent aussi accueillir des assurés qui n’ont contracté que l’assurance de base. «Pour développer nos pôles d’excellence, nous avons besoin de volumes supérieurs de patients, une condition pour respecter les critères d’accréditation fixés par les sociétés médicales», explique Gilles Rufenacht. Ce que certains appellent la dictature des volumes est motivé par une exigence de qualité: plus un chirurgien opère de cas, meilleur il est. Ce principe met partout en concurrence les établissements de soins aigus.

Contrairement aux grands cantons alémaniques, Vaud et Genève mènent une politique restrictive vis-à-vis des cliniques privées sur le terrain de l’assurance de base. Les deux cantons lémaniques donnent aux cliniques privées sur leur territoire respectif des mandats publics limités. Ils portent sur des prestations précises et des volumes de soins déterminés (un nombre de cas annuels ou un montant maximal par an). Fribourg et Neuchâtel se sont ralliés à cette pratique restrictive. Ces quotas sont dénoncés par les cliniques qui y voient du protectionnisme favorable aux hôpitaux publics.

Libre circulation intégrale

Dans l’affaire jugée par le TF, les trois cliniques recourantes ont défendu une application intégrale de la libre circulation du patient: le mandat public même partiel que leur attribue le Canton de Genève leur donne le droit de recevoir et soigner sans restriction les patients d’autres cantons. Et le canton de domicile du patient doit payer 55% de la prestation LAMal, comme le stipule la loi. «Si un patient vaudois est soigné dans un hôpital vaudois, Vaud doit de toute façon payer sa part du séjour et le montant de sa participation financière sera strictement le même dans tous les hôpitaux et cliniques en Suisse», fait valoir Gilles Rufenacht. Le Tribunal fédéral, ajoute-t-il, a consacré cette manière de voir.

La Cour a donné tort au Canton de Vaud qui refuse, depuis 2013, de participer aux frais d’hospitalisation de ses ressortissants soignés à Genève sans preuve que ces cas sont inclus dans les quotas attribués par Genève aux trois cliniques recourantes. Le TF juge au contraire que les quotas s’appliquent aux seuls assurés genevois, et donc pas aux assurés vaudois. Le conseiller d’Etat genevois Mauro Poggia abonde dans ce sens: «Mon département a toujours affirmé que le canton de Genève avait fait sa planification pour les seuls résidents genevois.» D’ailleurs, ajoute-t-il, «Contrairement à Vaud, Genève n’a pas dit à ses résidents qui sont allés se faire opérer dans ce canton qu’il n’interviendrait financièrement que si leur opération était prise sur le contingent vaudois.»

Pour Gilles Rufenacht, la décision du TF suffit à ouvrir à nouveau les portes des cliniques genevoises listées aux assurés de base vaudois. En revanche, le Tribunal fédéral ne tranche pas la question des quotas, toujours contestée par les cliniques genevoises. La Cour cite en effet un arrêt précédent qui a reconnu aux cantons le droit d’émettre ce genre de restrictions sur l’offre hospitalière. Elle souligne que Vaud et Genève n’ont pas coordonné leur planification hospitalière. Et c’est là l’origine du conflit sur le remboursement des soins extra-cantonaux. (TDG)