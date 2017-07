A la Cave Mont-Féchy, les sourires sont de circonstance. Depuis un mois, le comité de la coopérative est sur son petit nuage. En remportant le Mondial du Chasselas fin juin, la société s’est offert un joli coup de projecteur. «Ce prix ne récompense pas une cave, mais les producteurs de toute une appellation, estime son président, Pierre Richard. On a trop souvent critiqué les coopératives viticoles. De notre côté, nous misons sur la qualité. Nous sommes exigeants et nous avons des critères précis concernant le raisin que nos sociétaires nous livrent. Nous effectuons également une visite des vignes trois semaines avant les vendanges pour vérifier que tout est en ordre.» Fondée en 1943, la Cave Mont-Féchy regroupe aujourd’hui quelque 70 vignerons sur les appellations Féchy et Mont-sur-Rolle. La coopérative produit majoritairement du chasselas (90%). La vinification – confiée à la maison Schenk – est réalisée dans les infrastructures de la société situées à Mont-sur-Rolle. «Une fois par an, nous réunissons un panel de sociétaires pour déguster les différentes cuves de chasselas, explique le vice-président Eric Prod’hom. Nous en sélectionnons une de chaque appellation pour les étiqueter Réserves des Sociétaires. Les autres cuves sont vendues à la Cave Schenk.»

Au Mondial du Chasselas, les deux vins étaient présentés pour la deuxième fois. «Lors d’une dégustation en février, j’avais dit que le Féchy était exceptionnel», précise Pierre Richard. Mais l’homme ne s’attendait tout de même à se retrouver à pareille fête. «Nous avons été informés que notre Réserve des Sociétaires de Féchy figurait parmi les 16 finalistes. Le jour de l’annonce des résultats, c’était un véritable compte à rebours. Et plus on se rapprochait des premières places, plus le cœur commençait à taper…» Jusqu’à la consécration. «Quand Pierre m’a écrit pour me dire que nous avions gagné, j’ai pensé que c’était une blague», concède son vice-président.

L’émotion passée, il a fallu trouver des solutions face à une situation plutôt inédite: les vins de la Cave Mont-Féchy ne sont pas disponibles en vente directe. «Ils sont revendus par l’intermédiaire des sociétaires qui peuvent y apposer leur propre étiquette s’ils le désirent tout en indiquant la raison sociale», explique le président de la coopérative. Mais face aux sollicitations, la société a procédé à une nouvelle mise en bouteilles avec le solde de la cuve. «Exceptionnellement, nous en avons vendu aux personnes intéressées, indique Marc Morandi, municipal à Féchy et membre du comité de la Cave Mont-Féchy. C’est une promotion énorme pour nos sociétaires et toute la région.» (TDG)