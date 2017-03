Neuchâtel, une élection défouloir?

Un Canton endetté, déchiré et traumatisé: voilà Neuchâtel à la veille de renouveler son personnel politique, le 2 avril. Les élections surviennent un mois après le vote hospitalier qui a désavoué le gouvernement et le parlement. Le refus dans les urnes de la concentration des soins aigus sur le Littoral était inattendu. «Les populations locales ont fait la démonstration qu’elles voient les problèmes tout différemment que leurs élus», analyse le sociologue François Hainard, professeur honoraire de l’Université de Neuchâtel. Ce vote aura-t-il un effet sur la composition du prochain gouvernement? Modifiera-t-il les rapports de force au Grand Conseil? Les deux questions taraudent les esprits à une semaine de l’échéance.

De l’équipe gouvernementale qui se représente en bloc (3 PS et 2 PLR), Laurent Kurth semble dans la position la plus fragile. Célébré il y a quatre ans comme le nouvel homme fort de Neuchâtel, le socialiste est en sursis, s’inquiètent ses amis politiques. Il catalyse sur sa personne un mécontentement qui s’alimente à deux sources. Patron des Finances, Laurent Kurth incarne la politique d’austérité de la législature écoulée, menée pour sortir Neuchâtel des chiffres rouges. Cela lui vaut des critiques à gauche – sourdes dans son parti, bruyantes au POP et chez les Verts, qui réclament «une touche plus sociale, plus solidaire, plus à gauche». Aussi chargé de la Santé, il était au front pour défendre la réforme hospitalière balayée par le peuple. Cet échec est d’abord le sien, même si le collège a été solidaire de son action.

Le natif de La Chaux-de-Fonds se voit reprocher d’avoir mené la réforme hospitalière avec dogmatisme et une certaine arrogance de technocrate. Dans sa ville, certains le surnomment «Ceauceskurt», brocardant un volontarisme exagéré. «Il veut toujours avoir raison!» accuse un notable de la ville horlogère. «Il est brillant, mais il souffre d’un mal qui ronge le Parti socialiste: la difficulté à entendre les critiques et à intégrer un autre point de vue que le sien», nuance un autre.

Une attaque anonyme

Placardées sur des bâtiments de La Chaux-de-Fonds, des affichettes invitent à ne plus faire confiance au socialiste. Cet appel anonyme au lynchage politique a choqué jusque parmi ceux qui critiquent Laurent Kurth avec virulence. Cela n’empêche pas le POP et les Verts d’attaquer le PS et son leader qui a voulu fermer l’hôpital local – «une trahison de sa région».

Candidat écologiste au Conseil d’Etat, Fabien Fivaz, député respecté de La Chaux-de-Fonds, se met à croire en ses chances même si ses apparitions sont parfois hésitantes. Son cheval de bataille? Il réclame une gauche plurielle au Conseil d’Etat. Quand bien même le PS et les Verts ont apparenté leurs listes pour la course au Grand Conseil, ce biologiste et statisticien durcit le ton contre l’allié rose: «Si les trois socialistes sont réélus au gouvernement, la situation du Canton sera pire dans quatre ans.»

Le Vert a reçu le soutien d’une figure connue de La Chaux-de-Fonds: Daniel Musy, le socialiste qui a récemment joué un rôle crucial pour bouter hors de l’Exécutif local le mouton noir de l’UDC, Jean-Charles Legrix. Sur son blog et sur Facebook, il appelle la gauche neuchâteloise à élire Fabien Fivaz. Le professeur de philosophie poignarde-t-il Laurent Kurth, qui fut son élève? Il s’en défend vigoureusement: «Je souhaite une majorité de gauche au Conseil d’Etat, mais elle sera plus forte et plus crédible si elle est plurielle.» S’il trouve des maladresses de style à Laurent Kurth, il lui conserve son estime et veut croire que les «attaques indignes» le visant finiront par le renforcer. «Est-ce bien nécessaire de lui donner un deuxième coup de gourdin sur la tête?» interroge l’intellectuel désormais sans mandat électif et qui chérit sa liberté de parole.

Le fort ressentiment contre Laurent Kurth dans les Montagnes, sa base électorale naturelle, lui fera perdre bien des voix. En 2013, il avait récolté au Locle et à La Chaux-de-Fonds 6000 suffrages sur les 21 000 qui lui avaient valu d’être le conseiller d’Etat le mieux élu. Cette campagne sera-t-elle son calvaire ou son assomption? Le pire scénario pour lui serait qu’il rate son élection au premier tour et que le Vert réalise un meilleur score que le sien. Le Parti socialiste serait alors en position inconfortable, déchiré entre sauver son ministre de la Santé et conserver la majorité de gauche au Conseil d’Etat.

Rien n’est joué car un contre-mouvement se dessine sur le Littoral. A droite, certains font discrètement l’éloge des positions claires et courageuses de Laurent Kurth. On loue l’abattage et la rigueur de ce bourreau du travail dans la tradition protestante qui imprègne la petite République. Sa parfaite connaissance du dossier hospitalier est aussi portée à son crédit: c’est un atout, à l’heure de respecter le vote du peuple en en minimisant les dégâts.

La droite se met à espérer

Un sondage publié cette semaine montre que Laurent Kurth, bien qu’à la peine, ferait un meilleur score que sa colistière, Monika Maire-Hefti. La patronne de l’Ecole, la plus à gauche des trois socialistes au gouvernement, est durement attaquée par la droite et elle serait la sortante la moins bien réélue. Donc c’est peut-être elle la plus fragile! Le troisième socialiste, Jean-Nath Karakash, arriverait, lui, en tête de l’élection et n’a pas à craindre un échec.

La droite se met à penser qu’elle pourrait reconquérir la majorité gouvernementale perdue il y a quatre ans. La probabilité n’est certes pas élevée, mais elle semblait exclue avant le vote hospitalier. «Après cette mortifiante défaite pour Kurth et le gouvernement, les cartes sont brouillées et les pronostics difficiles», analyse Daniel Musy.

L’UDC n’a pas digéré l’explosion en vol de son ténor Yvan Perrin. Personne ne donne la moindre chance à une pâle relève: les trois candidats au gouvernement ne font pas autre chose que de la figuration. Quant au PLR, il présente, avec Isabelle Weber, une femme peu connue et trop peu profilée pour bousculer ses deux colistiers, les sortants Laurent Favre et Alain Ribaux, certains d’être réélus. En cas de deuxième tour ouvert, la néophyte pourrait tirer son épingle du jeu en dépit de lacunes regrettées jusque dans son camp. Des électeurs pourraient vouloir donner la même majorité à l’Exécutif et au Législatif. Son élection constituerait une sensation.

Citant l’écrivain espagnol Angel Molina – «Rien n’est si invraisemblable qu’il ne puisse survenir» –, Daniel Musy glose sur la volatilité des électorats dans les démocraties occidentales du XXIe siècle: «Le vote devient partiellement négatif et protestataire. On s’exprime pour se défouler, briser le plafond de verre des élites et créer un chaos dont on est souvent soi-même la victime.» Les électeurs de Neuchâtel en feront-ils la démonstration? (TDG)