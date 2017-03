Le retour en grâce des cours de lecture labiale

Isabelle Michel montre la photo d’une bouche serrée, lèvres en avant. Pas de doute, cette personne dit «pe»! Vraiment? L’image serait la même avec les sons «be» et «me». Lire sur les lèvres, c’est possible. Mais cela demande des notions et du temps. Sans oublier un bon prof. Le métier d’enseignant en lecture labiale avait pratiquement disparu. La formation a repris en 2014 et des cours sont organisés dans toute la Suisse romande pour permettre aux malentendants d’acquérir les bases de cette communication. Nous en avons suivi un, à Bossonnens (FR).

Le thème du jour: les aliments. Coupez le son, seules les lèvres de l’enseignante bougent lorsqu’elle dit «la farine». Ou est-ce «la fraise»? La différence est subtile, mais en décortiquant le mot, on distingue ici un «s» et là un «r». Des termes si différents lorsqu’on les entend deviennent des pièges quand on les regarde. Certains sons ne peuvent pas être repérés, car ils se prononcent en arrière de la bouche. A la lecture, on ne voit aucune différence entre «la poire» et «l’armoire». Des mots sont carrément invisibles et vous ne pourrez jamais comprendre que «l’électricien tire des lignes électriques».

Face à des élèves ultraconcentrés, Isabelle Michel parle lentement, répète et ajoute quelques mimes aux mots. Parmi les amis, «la moutarde» et «le fromage» sont faciles à reconnaître. Surprise: instinctivement, on identifie certains mots. Mais d’autres, comme «le cochon», ne sont pas des copains. Le conseil de l’enseignante: «Il faut repérer les images les plus faciles, les p-b-m, les f-v, les ch-j, puis partir d’indices comme la longueur du mot.» Par exemple, «la tige» se dit plus vite que «l’artichaut», même si les lèvres font les mêmes mouvements.

Schémas à l’appui, Isabelle Michel montre à ses élèves comment les lèvres bougent quand nous parlons. Patrick Martin

Observation, mémoire et déduction

Les faux amis s’appellent des «sosies». «La farine» et «la verrine», «la patate» et «la banane», le «lard» et «le lait»… Ils sont légion. Difficulté supplémentaire, les accents se voient sur le visage. Le «o» de «le broc» est par exemple différent s’il est ouvert ou fermé. Dans cette gymnastique mentale, il faut se fier au contexte. S’accrocher aux syllabes repérées, se rappeler des mouvements de lèvre précédents et remonter le fil de la phrase.

L’exercice allie observation, mémoire, déduction et beaucoup de persévérance. Parmi les élèves, Jean-François Missillier est un spécialiste. Ce sexagénaire a des problèmes d’audition depuis toujours et dans son enfance, il a déjà suivi de tels cours. Aujourd’hui sourd profond, il n’a jamais entendu le bruit d’une mouche. Mais l’expérience lui permet de suivre une conversation. «Un jour, je regardais les vitrines. Il y avait un humoriste à la télévision. Je me suis marré, les passants autour de moi n’ont pas compris», raconte-t-il. Certains interlocuteurs restent toutefois plus difficiles à comprendre et le Vaudois évite les Français qui parlent vite «avec la bouche en cul-de-poule».

Le cours se déroule sur vingt heures. S’il est ludique, l’enjeu est sérieux. «J’arrive seulement maintenant à dire que je suis sourd, poursuit Jean-François Missillier. Il m’est arrivé de passer une soirée entière sans rien comprendre.» Le plâtrier-peintre a dû abandonner plusieurs activités en raison de son handicap et dans son entreprise, il travaille avec son fils, qui l’aide lors de rendez-vous. L’an dernier, son ouïe a encore baissé, un cap difficile. Ces leçons? Elles lui permettent de «se remettre à la page». «Si je devenais complètement sourd, je n’aurais plus que ça… Je suis obligé de lire sur les lèvres. Pour essayer d’être là, avec tout le monde.»

«Un texte à trous»

«Le jour de notre mariage, mon souci était qu’il dise oui au bon moment», se souvient son épouse, Martine Missillier. Le couple, marié depuis quarante-trois ans, s’est toujours serré les coudes et Martine participe au cours, même si elle n’a pas de problème d’audition. «Je comprends mieux les besoins de mon mari et vois les difficultés. Par exemple, si une personne articule mal ou a une moustache, j’interviens plus rapidement pour compléter la compréhension. Et parfois, quand il n’a pas ses appareils, nous essayons de parler sans le son.»

«Mal comprendre peut mener au conflit, juste à cause d’une syllabe», ajoute Hervé Dorthe, un autre participant. Agé de 43 ans, ce ferblantier-couvreur était bien entendant jusqu’à l’adolescence. Aujourd’hui, les appareils auditifs lui apportent une ouïe de 75% à 80%. «Les 20% manquants sont les fréquences utilisées par la parole et ce manque est énorme. Quand vous confondez six, huit et dix, c’est ennuyeux pour gérer des devis ou des délais.»

Hervé Dorthe a déjà suivi des cours de lecture labiale en privé. «Parfois, il vous manque juste un mot pour reconstituer le puzzle. La conversation, c’est un texte à trous et cette technique permet de comprendre davantage.» Bien maîtrisé, cet outil devrait lui apporter 10% de compréhension supplémentaire – «cela comblerait la moitié du vide». Aujourd’hui, il s’exerce devant la télévision ou essaie de piquer des conversations. «Je repère juste des mots. Il faudra encore beaucoup s’exercer. Si mon ouïe continue de baisser, je préfère avoir des armes pour compenser.»

(TDG)