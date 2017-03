Le choix ardu des bracelets électroniques

Il a fallu passer par les écueils éthiques, puis légaux. Désormais, tout le monde veut se munir d’un bracelet électronique GPS. La loi a suivi. Dès le 1er janvier 2018, chaque canton devra être équipé de cet appareil permettant de localiser des condamnés ou utilisé comme substitution à la prison préventive. La Suisse a alors décidé d’acheter un seul et unique bracelet pour tous les cantons. Mais, sur le terrain, leur acquisition subit des turbulences. Car il faudra encore attendre 2020, voire 2023. Chaque canton fait donc aujourd’hui ses propres emplettes pour acquérir des bracelets qui semblent ne satisfaire entièrement personne. Et dans l’attente d’une solution nationale, Vaud et Genève ont décidé de se brancher au système de bracelets choisis par Zurich.

Un retard programmé, ou une «solution transitoire», dirait-on en langage politiquement correct. Comment en est-on arrivé là alors que dans quelques mois des détenus seront reliés à ce fameux bracelet? En 1999, six cantons (Vaud, Genève, le Tessin, Berne, Bâle-Ville et Bâle-Campagne), rejoints par Soleure en 2003, avaient été nommés par la Confédération pour tester l’usage du bracelet électronique dans le cadre des arrêts domiciliaires. Une technologie qui devait être sans GPS.

Le nouveau code de procédure pénal suisse, entré en vigueur en 2011, a ajouté la possibilité d’utiliser un bracelet électronique avec ou sans GPS comme mesure de substitution à la détention préventive. Un grand pas était franchi et Vaud s’est positionné en leader pour trouver un bracelet fiable à tous les cantons membres du Concordat latin de justice et police. Ces derniers prévoyaient d’acquérir 250 appareils en cinq ans, et de créer une centrale de surveillance. En 2014, un appel d’offres était lancé. «Le cahier des charges était très exigeant, avec notamment des critères par rapport à la capacité de suivre en temps réel la personne et de permettre une intervention dans les plus brefs délais de la police», observe Sylvie Bula, cheffe du Service pénitentiaire vaudois. Mais, fin mars 2015, tout a été stoppé net.

Dans le juteux marché du bracelet électronique que se partagent une poignée de multinationales et une start-up de l’EPFL devenue florissante (lire encadré), aucune offre n’a séduit les cantons latins. Les lacunes technologiques étaient encore trop grandes aux yeux des autorités. «A la fin, il ne restait en lice plus que les bracelets israéliens qui appartiennent à la société américaine 3M et nous, précise le patron de Geosatis, seul fabricant suisse de bracelets électroniques. Mais les cantons latins avaient des exigences technologiques n’existant pas encore sur le marché.»

Désavantage du fédéralisme

Certaines voix pointent aussi du doigt le désavantage du fédéralisme. Alors que certains cantons ont besoin de beaucoup de bracelets, d’autres se contenteront de quelques pièces. Il était donc quasi impossible de trouver des solutions sur mesure ou d’inciter des géants internationaux à se plier en quatre pour un marché si petit. En ce sens, s’unir pour acheter un bracelet aurait dû être une évidence depuis bien longtemps.

En automne 2014, la Conférence des directrices et directeurs des départements de justice et police décide finalement d’œuvrer pour une solution nationale avec l’objectif de lancer un nouvel appel d’offres pour un bracelet électronique GPS. Le hic, c’est que Zurich, qui teste des bracelets depuis 2011, a déjà signé un contrat dans son coin de plusieurs années avec Securiton. Ce dernier lui fournit des bracelets du géant américain 3M, en fait produits en Israël. «Les autorités suisses ont alors préféré attendre que Zurich arrive au bout de son contrat et puisse se joindre aux autres cantons pour lancer un appel d’offres, car sans eux les coûts à se répartir auraient été trop élevés, explique Blaise Péquignot, secrétaire général de la Conférence latine des chefs des départements de justice et police (CLDJP). Si Zurich n’avait pas eu ce contrat, on serait à la finalisation du marché national.»

Tous les cantons ont donc eu jusqu’à l’été 2016 pour dire s’ils souhaitaient se relier au système zurichois dans l’attente d’une solution nationale. «Parmi les cantons latins, seuls Vaud et Genève suivent Zurich. Les autres veulent tester d’autres technologies», précise Blaise Péquignot. Ironie du sort, après avoir recalé les bracelets américains lors de son propre marché public, Vaud les utilisera donc tout de même durant quelques années.

Encore des lacunes

De là à dire que Vaud aurait revu à la baisse ses exigences? «Nous avons intégré une logique étape par étape. On réévaluera les périmètres d’utilisation au fur et à mesure des évolutions technologiques», ajoute Sylvie Bula. Pour Blaise Péquignot, le modèle utilisé par Zurich a, comme d’autres, des «lacunes inhérentes à la technologie actuelle»: «Si vous êtes au 5e sous-sol, le bracelet GPS perd votre position.» Mais il y a aussi la question logistique, car qui dit bracelet GPS dit nécessité d’avoir des personnes qui contrôlent les faits et gestes des personnes sous surveillance. Avant peut-être un futur supercentre national de surveillance des détenus, Vaud, comme Genève, bénéficie donc de la plate-forme zurichoise qui enverra les données directement à la Fondation vaudoise de probation. Rejoindre Zurich: un choix pragmatique, affirme le député neuchâtelois Vert et président de la Commission interparlementaire «détention pénale» André Frutschi.

«Nous avons intégré une logique étape par étape. On réévaluera les périmètres d’utilisation au fur et à mesure des évolutions technologiques»

«Le bracelet zurichois n’a pas la technologie la plus récente. Mais pour les cantons comme Vaud ou Genève qui ont le plus besoin de bracelets, il était certainement plus simple de se brancher à une plate-forme déjà en fonction.» Sylvie Bula précise: «La majeure partie des bracelets que nous allons continuer à utiliser fonctionnera sans GPS, mais par radiofréquence. Selon les situations, le GPS n’est pas indispensable; il faut sélectionner le dispositif adapté aux besoins et aux risques.»

Pas de suivi en «live»

Les 29 bracelets radiofréquence zurichois qu’a aujourd’hui le canton de Vaud bénéficient d’une version plus actuelle que ceux que le canton testait jusqu’alors. Quant au modèle des deux bracelets GPS désormais en possession des autorités vaudoises? «Il permet de retracer a posteriori les déplacements de la personne. Nous pouvons entre autres prévoir des zones d’exclusion, explique Sylvie Bula. Si le condamné ne respecte pas cela, une alarme nous en informe. Il est possible aussi de voir si ce dernier s’est rendu à un rendez-vous, par exemple médical ou professionnel. La solution zurichoise nous apporte donc déjà des moyens que nous n’avions pas avant.» D’ici à l’automne, les autorités vaudoises devront décider si elles souhaitent augmenter le nombre de bracelets.

Reste que le retard pris pour ouvrir un marché public national aura au moins l’avantage de permettre à la Suisse d’acquérir des bracelets technologiquement plus avancés. (TDG)