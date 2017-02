Le cap des 178'000 habitants dépassé fin 2016

Le canton de Neuchâtel compte 178'434 personnes, selon le dernier recensement de la population à fin 2016. C'est 464 personnes (+0,26%) de plus qu'un an auparavant. L'augmentation est la plus marquée dans le Val-de-Ruz.

Ce district a gagné 265 habitants, soit une hausse de 1,55% entre 2015 et 2016, indique jeudi la Chancellerie d'Etat de Neuchâtel. Suivent les districts de Neuchâtel et du Val-de-Travers. Deux districts ont perdu quelques habitants, celui de La Chaux-de-Fonds et du Locle.

Parmi les résidents étrangers, la communauté portugaise est toujours la plus importante (près de 13'767 personnes). Suivent les Français (7725) et les Italiens (7199). A noter que les détenteurs d'un permis B sont nettement en recul (-2,53%).

En chiffres absolus, La Chaux-de-Fonds reste la commune la plus peuplée du canton avec près de 39'000 habitants. Après une augmentation constante de sa population depuis 2011 et une légère diminution à fin 2015, elle connaît une évolution démographique stable à la fin de l'année 2016. La Chaux-de-Fonds reste la troisième ville de Suisse romande.

Quant à la ville de Neuchâtel, elle comptait l'an dernier 33'668 habitants, soit 39 de plus qu'en 2015. Il y a 14 ans, la population était de 31'566 habitants. Fait nouveau, les Français constituent désormais la première collectivité étrangère de la ville devant les Portugais. (ats/nxp)