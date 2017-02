Le bilan de la Fête fédérale de lutte est positif

Le bilan final de la dernière Fête fédérale de lutte est extrêmement positif, a déclaré vendredi son comité d'organisation. Au total, 64'000 heures effectuées par les 6000 bosseurs des 240 sociétés et clubs ont pu être rétribuées à 10 francs de l'heure.

A fin août, plus de 280'000 visiteurs se sont rendus à la 44e «Fédérale» à Estavayer-le-Lac (FR) et ont foulé les 90 hectares de la place de la fête sous un soleil de plomb. Le «défi de rassembler Romands et Alémaniques a été relevé», a ajouté le comité d'organisation devant la presse réunie à Granges-Paccot (FR).

Dans le détail, 80% des bosseurs venaient de la Broye et 72% des mandats aux entreprises ont été données à des sociétés des cantons de Fribourg et de Vaud. Au total, 2795 kilos de pain, 58'000 saucisses et 240'000 litres de bières ont notamment été engloutis durant la fête. (ats/nxp)