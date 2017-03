Rail: le Jura s'estime pénalisé

«Nous sommes inquiets», a déclaré mercredi le ministre jurassien David Eray lors des questions orales au Parlement. «Nous allons contester ce projet auprès de l'Office fédéral des transports et lui demander de maintenir les grandes lignes», a ajouté le chef du Département de l'environnement qui déplore que l'axe Bâle-Delémont-Bienne ne figure pas dans le réseau «premium» lequel bénéficie d'exigences qualitatives accrues, notamment s'agissant du matériel roulant.

Les élus et les autorités craignent un déclassement de cette ligne CFF. «La liaison la plus courte entre Bâle et Genève passe par Delémont et Moutier», a relevé le ministre jurassien. Le projet qui a été mis en consultation la semaine dernière place ce tronçon ferroviaire dans le réseau de base.

Il n'y a provisoirement plus de liaisons directes entre Delémont et l'Arc lémanique en raison des travaux en gare de Lausanne. (ats/nxp)