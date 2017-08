Le Conseil d'Etat valaisan joue la carte de la cohésion

Que deviennent Freysinger et Bornet?

A leur manière, ils ont animé la récente course au gouvernement valaisan. Mais que deviennent les candidats malheureux Oskar Freysinger et Jean-Marie Bornet? Le premier n’a pas complètement tourné la page de la politique: il reste vice-président de l’UDC Suisse et siège au comité de l’Association pour une Suisse indépendante et neutre (ASIN). Sur les réseaux sociaux, l’ex-conseiller d’Etat se montre peu actif. Son compte Twitter n’est plus alimenté depuis la fin du mois de mars. Sur Facebook, à l’occasion du 1er Août, il a publié une photo de lui, barbu et radieux, accompagnée d’une ode à la Suisse. En octobre, sa présence est annoncée à Aigle lors d’une conférence organisée par l’ASIN. Il doit y débattre des médias en Suisse romande avec Alain Jeannet, ancien rédacteur en chef de L’Hebdo.



Jean-Marie Bornet, lui, a payé cher sa candidature sous la bannière du Rassemblement Citoyen Valais. Il été licencié de son poste de chef de l’information de la police cantonale, en raison notamment de propos critiques tenus durant la campagne. Une décision qu’il conteste, estimant que le Conseil d’Etat recomposé doit la reconsidérer. Sa demande est toujours pendante. Par ailleurs, le policier de 51 ans a maille à partir avec la justice pour avoir prêté son pistolet à son fils en 2015. Condamné à une peine pécuniaire avec sursis et à une amende, il a fait appel et comparaîtra devant le Tribunal d’Hérens-Conthey le 6 septembre.