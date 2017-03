Jean-Marie Bornet empêché de travailler

Le Conseil d'Etat valaisan a libéré Jean-Marie Bornet de ses fonctions pour une durée indéterminée. Selon le chef de l'information de la police cantonale, ses déclarations durant la campagne électorale sont à l'origine de cette décision.

L'affaire enflamme les réseaux sociaux depuis le début de la semaine: Jean-Marie Bornet, candidat au premier tour de l'élection du Conseil d'Etat valaisan et chef de l'information et de la prévention à la police cantonale n'a pas pu reprendre son travail au lendemain du deuxième scrutin. Lors du premier tour, Jean-Marie Bornet avait terminé avant-dernier avec un peu plus de 17'000 voix.

«Le Conseil d'Etat a pris la décision de le libérer de son obligation de travailler», a confirmé dans plusieurs médias la présidente du gouvernement Esther Waeber-Kalbermatten, se refusant à en dire plus. Ecarté pour une durée indéterminée, Jean-Marie Bornet reste salarié.

Sur Facebook

Resté jusque-là sur sa réserve, Jean-Marie Bornet a réagi sur sa page Facebook mercredi et a confirmé à l'ats: «Les reproches formulées par le Conseil d'Etat concernent uniquement des déclarations que j'ai faites dans le cadre de la campagne électorale».

Le mouvement politique «Rassemblement citoyen Valais», qu'il copréside, a réagi mardi soir dans un communiqué: «La décision du gouvernement actuel est choquante. Elle ne respecte pas les droits politiques, le droit d'expression durant les débats (...)».

Par ailleurs, un groupe a été créé sur Facebook pour soutenir le Valaisan. Baptisé «J.M.Bornet doit retrouver son job», a compte déjà 1080 abonnés.

(ats/nxp)