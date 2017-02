Il fabriquait de la fausse monnaie

En février 2016, la police a interpellé un ressortissant turc de 57 ans, domicilié dans le canton, qui s’adonnait à la fabrication de faux documents et de fausse monnaie, selon un communiqué de la police cantonale fribourgeoise. Lors de la perquisition de son domicile, plusieurs faux documents, des coupures de fausse monnaie et un important matériel servant à la fabrication de contrefaçons ont été découverts. Pour les besoins de l’enquête, l’homme a été placé en détention provisoire.

Les investigations entreprises ont permis de démontrer que cet homme avait écoulé au minimum trente faux documents d’identité, dont des permis de séjour suisses et des cartes d’identité françaises. Pour la majorité de ces documents, il n’a pas été possible de déterminer à qui ils ont été remis et quelle en a été leur utilisation.

Faux abonnements

Le prévenu a également produit de fausses attestations de l’Office des poursuites et falsifié des abonnements des transports publics fribourgeois. Il s’est encore essayé à la production de fausses coupures de francs suisses et d’euro, toutefois sans parvenir à les écouler.

L’homme a été libéré après environ deux mois de détention et dénoncé auprès du Ministère public. (comm/nxp)