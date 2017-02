Fraude scientifique à l'Université de Lausanne

L'affaire concerne un postdoctorant en biologie. Elle remonte à octobre 2016, mais elle a été révélée le 16 février dernier par le site spécialisé RetractionWatch.org, indique jeudi le quotidien Le Temps sur son site internet.

La fraude a été décelée par la professeure Sophie Martin, du Département de microbiologie fondamentale, alors qu'elle tentait de reproduire une des expériences portant sur des processus de division cellulaire, a déclaré Géraldine Falbriard, porte-parole de l'UNIL. L'affaire a ensuite été réglée «selon les procédures», et l'indélicat a avoué les faits.

Des données frauduleuses

La plupart des données frauduleuses se trouvaient sous forme de graphiques et étaient donc difficilement décelables. L'article a été publié en 2015 dans le Journal of Cell Biology. L'auteur, arrivé au terme de son contrat, a quitté l'UNIL et la Suisse, précise encore Mme Falbriard.

Selon Sophie Martin, le postdoctorant a contribué à deux autres articles durant sa période lausannoise, mais son implication n'y est que périphérique. (ats/nxp)