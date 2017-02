En route pour la 2e Fête de la Tête de Moine

Le thème de cette 2e édition de la Fête de la Tête de Moine s'intitule «Tout l'art du fromage». Les organisateurs espèrent attirer plus de 7000 visiteurs.

L'Interprofession Tête de Moine a dévoilé mercredi le programme de la manifestation qui se déroule dans le berceau du célèbre fromage AOP. Le public aura par exemple l'opportunité de jouer le rôle de juge et d'évaluer la qualité gustative de Tête de Moine provenant des producteurs de la région.

Les visiteurs auront l'occasion de découvrir les produits du terroir labellisés de l'Arc jurassien et d'assister à la traite des vaches et à la transformation du lait en Tête de Moine dans la fromagerie de la Maison du même nom. Des visites guidées du musée sont également prévues tout au long du week-end.

La manifestation avait été lancée l'année dernière pour promouvoir et développer les liens entre les producteurs et les consommateurs. L'année 2016 a été synonyme de record de ventes pour ce fromage à pâte mi-dure, avec une augmentation de plus de 7% des volumes écoulés tant sur le marché suisse que sur le marché d'exportation. (ats/nxp)