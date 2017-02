Des médecins demandent d'agir vite pour l'hôpital

Des médecins de l'Hôpital neuchâtelois (HNE) ont fait part mardi de leur inquiétude après l'acceptation le 12 février de l'initiative en faveur de deux hôpitaux de soins aigus. Ils disent avoir besoin de décisions rapides pour garantir la qualité des soins et éviter le départ de médecins.

Tous les départements médico-soignants sont fortement touchés, et dès maintenant, par l'acceptation de cette initiative, a relevé le comité médical de l'HNE. Il s'agit d'identifier rapidement les activités de chaque site autonome, ont précisé les treize membres du comité.

Les départements pourront dès lors entreprendre au plus vite les démarches qui permettront les certifications et les reconnaissances jugées indispensables pour le recrutement et la formation. Toutes les conventions avec les hôpitaux universitaires devront être renégociées pour chaque site.

Le comité médical insiste pour que toutes les structures sur le site de Pourtalès, dans le chef-lieu cantonal, ou de La Chaux-de-Fonds soient maintenues en l'état, le temps que la nouvelle organisation puisse assurer des services comparables au niveau de la qualité en faveur des patients.

Les membres du comité médical rappellent que 87% des médecins cadres et la totalité des soignants cadres de l'HNE s'étaient engagés dans la campagne pour soutenir le contre-projet du Conseil d'Etat qui ne prévoyait qu'un hôpital de soins aigus. (ats/nxp)