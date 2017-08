Des centaines de coureurs au Glacier 3000 Run

La 10e Glacier 3000 Run a eu lieu samedi entre Gstaad (BE) et les Diablerets (VD). Plus de 300 coureurs, dont 200 qui couraient un marathon, se sont frottés aux 2000 mètres de dénivelé qui séparent les deux lieux. Ils ont été rejoints par des badauds et de nombreux adeptes du nordic walking. Interrogés à la fin de la course, les coureurs disent avoir apprécié le cadre exceptionnel, malgré la difficulté de la course. (ats/nxp)