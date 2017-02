Davantage de morts sur les routes neuchâteloises

Le nombre de blessés et de tués sur les routes neuchâteloises a augmenté en 2016. Six personnes sont mortes, suite à un accident de circulation, contre trois en 2015.

Le nombre d'accidents avec blessés s'élève, lui, à 294, contre 279 en 2015, a indiqué vendredi la police neuchâteloise dans son bilan en matière de sécurité routière. Les chiffres se sont toutefois stabilisés depuis 2010. En moins de 50 ans, le nombre de morts a drastiquement baissé: 59 personnes mouraient sur les routes neuchâteloises en 1970.

Vitesse en cause

La vitesse est la principale cause d'accidents avec blessés et mortels dans le canton (69), suivie du manque d'expérience (49), de l'inattention (41). L'ivresse, responsable de 36 accidents avec victimes en 2016, arrive en quatrième position.

Le nombre d'infractions pour alcool au volant a augmenté sur un an. En 2016, 12'917 usagers de la route ont été contrôlés à l'éthylotest et 5,38% d'entre eux, soit 695 conducteurs, ont été dénoncés pour ivresse. Pour comparaison, en 2015, ce sont 13'608 usagers qui ont été contrôlés et 718 ivresses constatées, soit 5,28% d'infractions relevées. (ats/nxp)