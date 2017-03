Darbellay triomphe alors que Freysinger s’écrase

Il sourit, il rit, il embrasse à tour de bras. Mais les larmes ne sont pas loin. Il est 4 heures de l’après-midi. Christophe Darbellay rejoint son stamm PDC sédunois tel une rock star. Les résultats ne sont pas encore définitifs, mais on ne voit que lui, grand triomphateur d’un dimanche électoral qui vole de surprise en surprise. «De voir là mes amis fidèles, ceux qui se sont battus à mes côtés depuis le premier jour, ceux qui ont souffert avec moi, c’est vrai, cela m’émeut», confie-t-il au milieu des photographes et des caméras de télévision venus immortaliser la scène. Et de saisir par le bras les deux autres candidats PDC, le Haut-Valaisan Roberto Schmidt, et le sortant Jacques Melly.

En trustant les trois premières places du classement, le PDC s’offre une victoire sans partage. Mais davantage que le résultat du PDC, c’est celui de son adversaire UDC qui est sur toutes les lèvres. Oskar Freysinger, le grand vainqueur d’il y a 4 ans, a perdu plus de 30% de suffrages. Christophe Darbellay ne retient pas ses coups.

«Pas le pays de Trump»

«Le Valais n’est pas le pays de Donald Trump. Oskar Freysinger s’est trompé. Il a eu une stratégie ultra-agressive. Il m’a attaqué sur mon propre terrain. C’est vrai que j’ai pu polariser. Et que je n’ai pas que des amis au sein de mon propre parti. Mais notre stratégie soudée a porté. Et j’ai bénéficié d’un soutien citoyen massif! C’est un choix de société aujourd’hui. Le Valais s’est réveillé», lance-t-il.

Avec lui, c’est tout le PDC qui pavoise. «Le travail de fond a payé. C’est un juste retour des choses après une campagne d’une incroyable violence, analyse Jacques Melly qui qualifie le résultat d’Oskar Freysinger de «tellement logique.» Et son collègue Roberto Schmidt de renchérir: «Les gens ne sont pas aveugles. Ils se souviennent de la force que représente le centre.»

Les résultats définitifs se font attendre. Puis, vers 17 h 15, les votes de Sion et de Martigny sont enfin comptabilisés. C’est la surprise. Enorme. Tandis que la ministre socialiste sortante Esther Waeber-Kalbermatten s’offre une confortable 4e place, son colistier du Bas-Valais Stéphane Rossini réussit ce que personne n’avait imaginé: il est cinquième, avec près de 2000 voix d’avance sur Oskar Freysinger. En 6e position, le Lider Maximo de l’UDC est virtuellement éjecté du Conseil d’Etat.

Oskar Freysinger, qui est resté tapi dans son stamm tout l’après-midi, fait enfin son apparition sous la pluie battante. Il est calme, mais la voix est tendue lorsqu’il répond à la presse. «J’ai toujours pris des risques dans la vie. Cette fois, ça n’a pas joué, c’est vrai. J’étais face à un système, c’était difficile. Le PDC a fait bloc contre moi. Peut-être que ma stratégie leur a permis de resserrer les rangs», analyse-t-il avec un détachement forcé. L’homme semble un peu déboussolé, mais il ne s’avoue pas vaincu. Il compte sur un sursaut de son électorat au deuxième tour. «2000 voix de retard, ce n’est pas grand-chose. On ne se débarrasse pas comme cela de la mauvaise herbe», lance-t-il comme un défi.

Le président de l’UDC Jérôme Desmeules affiche un sourire de circonstance. «Le peuple valaisan est un peuple de droite. Je ne crois pas qu’il acceptera un gouvernement de centre gauche.»

Un deuxième tour décisif

Avec trois PDC et deux socialistes, le podium de ce premier tour est inédit dans l’histoire du Canton. Encore faudra-t-il que le deuxième tour confirme les résultats. Au PS, on rêve déjà de grand soir. «C’est un résultat exceptionnel pour nos deux candidats. Et c’est une gifle à un candidat qui ne s’est jamais montré collégial et qui n’est pas apte à gouverner. Oskar Freysinger a fait du tort à l’image du Valais hors canton. Ce soir, il y a une bouffée d’espoir», confie Barbara Lanthemann, la présidente du Parti socialiste du Valais romand. «On a éjecté Christoph Blocher du Conseil fédéral. Il est temps de faire la même chose en Valais.»

Les partis ont jusqu’à mardi 17 heures pour annoncer leurs candidats. Et nouer ou non des alliances qui seront décisives le 19 mars prochain. La bataille pour le 5e siège reste en effet très ouverte.

