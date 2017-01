Couple retrouvé sans vie: une mort naturelle

Les époux trouvés morts en juin dernier à Soulalex, sur la commune d'Orsières (VS), sont décédés de cause naturelle. La découverte en juin des corps sans vie d'une femme de 83 ans et de son mari de 61 ans avait soulevé de nombreuses questions.

Les autopsies des corps ont abouti à la conclusion d'une mort naturelle des deux époux, explique le procureur chargé de l'enquête Grégoire Comtesse, revenant sur une information de la presse romande. Aucune intervention de tiers n'a été relevée sur place, le domicile était fermé à clef de l'intérieur et aucune trace de coups n'a été constatée sur les corps.

«Syndrome de Philémon et Baucis»

Les analyses toxicologiques n'ont pas révélé la présence de substance toxique. Selon la médecine légale, les morts sont naturelles, même si la cause des décès n'a pas pu être déterminée avec précision. La femme était diabétique et déjà atteinte dans sa santé, ce qui pourrait expliquer le décès.

Quant au mari, plusieurs hypothèses sont avancées. Il aurait pu succomber à une crise d'épilepsie ou à un trouble cardiaque. Les experts évoquent aussi le «syndrome de Philémon et Baucis», un couple de la mythologie grecque qui s'est aimé jusqu'à la mort. Il est possible que le mari n'ait pas supporté le décès de sa femme, précise le procureur.

Des cas rares

Les cas de ce genre sont rares. Le procureur valaisan n'en a encore jamais rencontré dans sa carrière. Mais une affaire similaire a connu la même conclusion en 2011, à Peseux (NE). Les corps sans vie d'un couple de 62 et 64 ans avaient été trouvés en février. Le domicile du couple ne présentait aucune trace d'effraction et la porte d'entrée était fermée de l'intérieur.

L'enquête avait permis d'écarter la thèse d'un suicide ou d'un double suicide pour conclure à deux décès naturels. L'un des époux est mort de cause naturelle et le choc émotionnel subi par le conjoint survivant à la découverte du corps explique le deuxième décès. (ats/nxp)