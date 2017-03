A Vevey, un magasin qui dit Bravo à la Suisse

Un inventaire à la Prévert

Dans son superbe espace de 400 m2 sur deux étages, Camille Abegg a choisi des créateurs et des produits très divers. Côté nourriture (photo du haut), aussi bien les huiles du Moulin de Sévery que les douceurs de la Crème renversante ou des marmelades de Niels Rodin, entre autres. Plusieurs gammes de cosmétiques suisses et sains sont également présentées. Côté design (photo du centre), les chaussures en laine et en feutre de Baabuk peuvent côtoyer les coucous modernes de SwissKoo, les céramiques de Sylvie Godel, les papillons encadrés de Ron Lahyani ou les sacs faits en voile de bateau par Rond de Chute, parmi beaucoup d’autres. Enfin, les fleurs de Jean-Marc Crousaz (photo du bas) et les plantes de Terra Room sont nées en Suisse, même d’espèces importées, et accompagnées d’un carnet de soins personnalisés.