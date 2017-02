150'000 fr. déjà proposés pour la plaque «VS 1»

A 21 jours du terme de l'enchère, le montant offert pour la plaque d'immatriculation «Vs 1» a déjà dépassé le précédent record qui s'élevait à 135'000 francs. Mise à prix à 10'000 francs, le montant est mardi de 150'000 francs. Au total, 41 offres ont été faites à ce jour, selon la page dédiée à cette enchère sur le site de l'Etat du Valais. Les enchères pour ce premier numéro de plaque prendront fin le 14 mars à 15 heures.

Le prix record déboursé pour une plaque d'immatriculation en Suisse est de 135'000 francs payés pour la plaque «SG 1» en février 2013. Ce montant avait été atteint lundi pour «VS 1», rapporte le Nouvelliste dans son édition de mardi. Quatre ans auparavant, la plaque «VD 1» avait été adjugée pour 122'500 francs.

Récolter au total un million

L'identité des enchérisseurs n'est pas dévoilée. Chaque propriétaire de voiture domicilié en Valais peut y participer sous un pseudonyme. L'Etat mettra annuellement 60 numéros de plaques de voitures et 36 de motos aux enchères durant dix ans et espère récolter un million de francs au total.

Un seul numéro à un chiffre sera proposé par année, six à deux chiffres et 12 à trois chiffres. Les plaques «VS 1» à «VS 99» n'ont jamais été mises en circulation. Et près de 600 numéros sont disponibles entre «VS 100» et «VS 999». Des numéros ronds ou spéciaux compléteront les plaques proposées. (ats/nxp)