Seule contre tous, l’UDC conteste encore l’éviction de Freysinger

«Les prochaines semaines seront déterminantes»

Esther Waeber-Kalbermatten (PS), Frédéric Favre (PLR), Jacques Melly, Roberto Schmidt et Christophe Darbellay (PDC) doivent entrer en fonction le 1er mai. Le probable recours déposé par l’UDC au Tribunal fédéral peut-il changer la donne? Par la voix de Grégory Logean, le parti affirme qu’il va se battre pour obtenir l’effet suspensif. «Si d’autres irrégularités sont révélées, les chances qu’il nous soit accordé augmenteront, estime le député. Les prochaines semaines seront déter­mi­nantes.» Dans l’absolu, le scrutin du 19 mars pourrait être invalidé et une nouvelle élection ordonnée, s’il s’avérait que les cas de tricherie étaient suffisamment nombreux pour remettre en question le résultat sorti des urnes.



La justice valaisanne, elle, s’occupera uniquement du volet pénal de l’affaire. Il s’agit de démasquer les auteurs des fraudes électorales et, cas échéant, de les sanctionner.



Le cas de figure est inédit dans l’histoire valaisanne. Il rappelle la situation rocambolesque vécue dans le Jura lors de l’élection à la mairie de Porrentruy en novembre 2012. Le chrétien-social Thomas Schaffter avait alors remporté l’élection avec 28 voix d’avance sur son rival PDC Pierre-Arnauld Fueg. Il n’avait cependant pas pu entrer en fonction, la justice administrative ayant été saisie d’irrégularités concernant 280 voix d’électeurs, soit près de 14% des votes par correspondance. Après moult péripéties politico-judiciaires, un nouveau scrutin avait été organisé en octobre 2013. Et il avait tourné à l’avantage du démocrate-chrétien, pour 150 voix.



Au plan pénal, deux citoyens de Porrentruy ont été condamnés fin 2016, en deuxième instance. La peine la plus lourde: 20 jours-amende à 10 francs et 1000 francs d’amende pour fraude électorale et captation de suffrages.