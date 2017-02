Pas de retrait de passeport pour les djihadistes binationaux

Le 22 février, une opération antiterroriste mobilisant une centaine de policiers a abouti à l’arrestation d’un homme suspecté d’avoir recruté des aspirants au djihad. Le trentenaire est au bénéfice de la double nationalité suisse et turque. Hasard de calendrier, le Conseil des Etats a refusé lundi par 30 voix contre 12 de donner suite à une motion demandant le retrait du passeport suisse aux djihadistes naturalisés au bénéfice d’une double nationalité. Le National avait donné son accord à l’automne dernier.

L’auteur de la motion, Marco Romano (PDC/TI), voulait donner «un signal fort». «Il s’agit effectivement d’une sanction très dure, probablement l’une des plus sévères que l’on puisse infliger, mais il faut que ceux qui se rendent coupables de ces actes soient punis à leur juste mesure, estime le conseiller national. Surtout, il faut les empêcher de retourner en Suisse.» Avec cette proposition, Marco Romano voulait aligner la pratique suisse avec celle des pays voisins. «Les Etats européens suivent cette tendance. Je ne souhaite pas que la Suisse reste à la traîne dans ce domaine.»

Une quinzaine de pays de l’Union européenne, dont la Belgique, la France ou le Royaume-Uni retirent déjà la nationalité aux binationaux naturalisés (ndlr: avec des conditions variables). En Suisse, c’est la deuxième fois que le Conseil des Etats enterre l’idée. En juin 2016, une motion presque similaire déposée par l’ancien président de l’UDC Toni Brunner, intitulée «Retirer la nationalité suisse aux binationaux impliqués dans des activités terroristes ou des opérations de combat», a également été rejetée par les sénateurs.

Outil déjà existant

Thomas Minder a pourtant défendu le texte du PDC devant les sénateurs avec ardeur. «On ne peut pas se passer de cet outil, cela ne fait aucun doute. Cette motion est d’une importance capitale car notre législation doit signifier plus clairement aux partisans d’Al-Qaida et de l’Etat islamique qu’ils sont exclus de notre pays», a clamé l’élu indépendant.

En vain. De l’avis de la majorité de la chambre des Cantons et du Conseil fédéral, la mesure existe déjà dans la loi actuelle: «Il est possible de retirer la nationalité d’une personne qui a commis des crimes dans le cadre d’activités terroristes, de l’extrémisme violent ou de la criminalité organisée. Cette mesure existe depuis 1953, rappelle la conseillère fédérale Simonetta Sommaruga. La révision de la loi sur la nationalité, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2018, précise en outre exactement dans quelles conditions on peut recourir au retrait de la nationalité.»

Pour Marco Romano, ce n’est pas suffisant. «Mon but était de faire pression sur le Conseil fédéral. La loi existe peut-être, mais elle n’est jamais appliquée, et ce, alors que nous connaissons actuellement des cas au Tessin», rétorque l’élu. Ce n’est pas tout à fait exact, rappelle Andrea Caroni (PLR/AR). «Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) a lancé une procédure de retrait de nationalité à l’encontre d’un Italo-Suisse de Winterthur parti rejoindre l’Etat islamique en février 2015», souligne le sénateur appenzellois. Le jeune homme avait un mois pour faire recours contre la procédure lancée au printemps 2016. Difficile de savoir ce qu’il est advenu depuis. Le SEM se limite à répondre que l’affaire est désormais aux mains du Service de renseignement de la Confédération (SRC)… qui refuse de commenter les cas particuliers. Il est fort probable qu’il n’ait plus donné signe de vie.

Dans son rapport de février 2017, le SRC compte 81 cas de voyageurs motivés par le djihad. Trente détiennent la nationalité suisse, parmi lesquels 18 binationaux. Le nombre des retours s’élève quant à lui à 14 – dont 11 sont confirmés. (TDG)