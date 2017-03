«Operation Libero a toute sa place en Romandie»

Au lendemain du oui à l’initiative contre l’immigration de masse, une poignée d’étudiants alémaniques révoltés crée Operation libero. Depuis le mouvement s’est engagé avec succès dans plusieurs votations pour défendre une Suisse ouverte et moderne. Mardi, un comité exploratoire s’est créé à Genève pour développer un pendant romand, comme le révèle le Temps. Interview de Soren Henrichsen, futur membre du comité.

Quel est l’intérêt d’ouvrir une antenne romande?

Il y a une question de langue et de sensibilité différentes. On ne peut pas implanter depuis la Suisse alémanique des idées ou des slogans qui sont justes traduits. Si vous voulez faire passer un message, il faut l’adapter à la culture locale. Plus généralement, je pense qu’un mouvement doit être porté par des personnes qui habitent la région.

Quels sont vos objectifs?

On aimerait défendre l’image d’une Suisse optimiste quant à l’avenir et qui a conscience de ses capacités. Une Suisse qui pense qu’elle est une terre d’opportunités plutôt qu’un musée à ciel ouvert. Ce sont des valeurs d’ouverture de liberté et de tolérance.

Sur quel dossier allez-vous vous engager?

Nous sommes tout au début de la création du mouvement. Formellement, il n’y a pas encore de comité. Typiquement nous aurions pu nous engager sur la dernière votation sur la naturalisation facilitée de la troisième génération. A l’avenir, nous nous engagerons pour combattre l’initiative de l’UDC sur les juges étrangers.

Operation libero se revendique comme apolitique. Sortir du clivage gauche-droite. Est-ce cela qui séduit les jeunes?

Aujourd’hui, on s’inscrit davantage dans un clivage ouverture-fermeture que dans un clivage traditionnel gauche-droite. Lors de notre réunion de mardi, nous étions une trentaine. Les gens avaient aussi bien des sensibilités de gauche que de droite. Ils ne cherchaient pas à rejoindre un parti, mais à s’impliquer dans la vie politique en s’engageant pour des valeurs progressistes et d’ouverture. (TDG)