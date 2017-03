«On n’obtient pas un meilleur résultat en tapant sur la table»

Nouveau bras droit de Didier Burkhalter, Pascale Baeriswyl a endossé sa fonction de secrétaire d’Etat au Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) début décembre. Interview.



Où en est-on avec l’UE? On a l’impression que le DFAE ne plante plus un clou depuis des années.

C’est une fausse impression. On a eu une phase un peu difficile après le vote de l’initiative sur l’immigration de masse en 2014. Elle a été résolue par le travail du parlement en décembre dernier.

Justement, c’est le parlement qui a dû faire le boulot. Pas le Conseil fédéral alors que votre chef Didier Burkhalter a annoncé plusieurs fois qu’on était proche d’un accord.

Mais c’est le parlement qui fait les lois dans ce pays! L’Exécutif fait une partie du travail et le Législatif une autre. Au final, cela a bien joué.

Le parlement a dû trouver une solution dans l’urgence en quelques mois. Ce qui me frappe, c’est que le DFAE avait disparu de la circulation.

Pas du tout. Le dossier européen, ce n’est pas seulement s’asseoir à une table de négociations avec l’UE. Nous devons soigner au quotidien la relation avec ce partenaire économique important, avec les pays voisins, avec cette entité européenne qui partage nos valeurs. Le vote sur l’immigration nous a certes mis dans l’embarras. Mais le Conseil fédéral a réagi et mené des discussions exploratoires même s’il a toujours dit que c’était difficile.

La libre circulation des personnes (LCP) en Europe est de plus en plus remise en cause. Ce sont des soubresauts ou une remise en question plus fondamentale?

La LCP, c’est d’abord un succès. Et c’est parce que notre économie marche si bien que nous avons eu une immigration plus importante. Celle-ci pose quelques soucis que nous devons prendre au sérieux. La population a cependant tendance à mélanger deux choses: l’immigration européenne et les flux migratoires de réfugiés. Ces derniers sont les plus importants depuis la Seconde Guerre mondiale. Rien que pour la crise syrienne, 5 millions de personnes ont dû fuir. Presque 3 millions sont en Turquie et 1 million au Liban, ce qui représente un quart de la population libanaise. C’est un défi différent de la libre circulation en Europe auquel il faut aussi répondre.

Vous voulez dire quoi? Que nous avons en Suisse de petits problèmes de migration comparés aux grands problèmes au Proche-Orient?

Je ne le dirais pas comme ça. Un «problème», c’est avant tout une question de perception. Je parlerais plutôt de «défi». Il y a des réponses différentes à donner à la migration économique en Europe, par des mesures d’accompagnement notamment, et à la migration mondiale due aux guerres et aux famines. Il y a par exemple 5 millions de personnes au Soudan du Sud qui sont menacées de mourir de faim. C’est un défi humanitaire pour le DFAE. Sur la crise syrienne, c’est un autre défi qui consiste à contribuer à la résolution de conflits, à protéger les gens qui fuient et, le cas échéant, à accueillir les personnes dans un processus d’asile.

Si on revient à l’immigration européenne en Suisse, vous pensez que le vote du 9 février serait différent aujourd’hui et qu’un non sortirait des urnes?

Je ne suis pas prophète mais j’imagine que le résultat serait différent. Mais je ne le sais pas avec certitude. Vous savez, suite au Brexit et à la montée des mouvements populistes, la discussion sur la LCP a lieu dans beaucoup de pays au sein de l’UE. Il faudra voir ce qu’il en sortira car cela aura un impact pour la Suisse.

Où en est l’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE qu’on nous annonce depuis des années et qui ne vient jamais?



Cet accord vise à trouver un mécanisme pour adapter de manière dynamique des accords présents ou futurs entre la Suisse et l’UE. La négociation est engagée, il y a des progrès mais, comme dans toute négociation, je ne peux pas vous dire si et quand elle aboutira.

Le Conseil fédéral s’est pourtant engagé à présenter cet accord en 2017. Vous êtes en train de nous dire que ce sera peut-être pour la Saint-Glinglin?



Au Conseil fédéral de le décider.

C’est quoi le plan? Un gros paquet qui comprend l’accord institutionnel et différents accords sectoriels?



Trop tôt pour le dire. Il y a quinze dossiers sur la table. Et chacun a sa propre dynamique. Régulièrement nous faisons le point de la situation pour voir les avancées et les éventuels liens entre certains dossiers. Horizon 2020 est par exemple déjà débloqué. Pour l’aide à la sécurité et au développement des pays de l’Est, le Conseil fédéral attendra de voir s’il y a des progrès dans les discussions avec l’UE avant de soumettre les fonds au parlement.

Vous êtes socialiste et pro-européenne. Etes-vous vraiment la personne adéquate pour négocier âprement avec l’UE?



Je suis une fonctionnaire de l’Etat. Je défends les positions du Conseil fédéral. J’ai mes propres opinions comme tout un chacun. Mon affiliation politique ne jouera aucun rôle sur la fermeté ou non de mes positions lors d’une négociation.

Vous êtes une cible facile pour l’UDC qui se plaint déjà que le Conseil fédéral envoie des euroturbos pour négocier avec Bruxelles.



Ma volonté comme secrétaire d’Etat est de défendre au mieux les intérêts de la Suisse. Bien sûr que je peux être une cible. Mais respecter l’UE, et ses accomplissements pour la paix et la sécurité, n’affaiblit pas ma position de négociation. Et je suis fière du corps diplomatique suisse. Comme je l’ai dit récemment à un collègue de l’UDC, venez nous voir à 4 heures du matin quand nous avons des crampes d’estomac à force d’avoir bu des cafés lors d’une négociation ardue pour rester réveillés. Il y a aussi différentes techniques de négociations. Il y a ceux qui pensent qu’il suffit de taper du poing sur la table pour obtenir un meilleur résultat. Ce n’est pas ma conviction. Les ennemis, en général, ne font pas de bons deals ensemble.

Quelle est votre technique de négociation?



Je ne vais pas vous la dévoiler. (TDG)