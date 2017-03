Les sénateurs massacrent l’initiative «No Billag»

Bonne pour la poubelle. L’initiative «No Billag», qui demande la suppression de toute redevance en faveur des radios-TV publiques et privées, a passablement énervé les élus du Conseil des Etats mercredi matin. Ils se sont succédé au micro pour la laminer. «Destructrice», «délirante», «dangereuse», «irresponsable», «outrancière», tels ont été les qualificatifs employés.

Très en verve, Raphaël Comte (PLR/NE) attaque bille en tête. «Cette initiative vise à détruire le service public dans les médias et à ne laisser subsister que des médias privés. Cette initiative veut créer un champ de ruines, comme si un champ de ruines était un terrain adapté pour construire une politique des médias durable.» Il fustige la démagogie des initiants, qui efface la solidarité confédérale pour célébrer le consumérisme à tous crins. Et de conclure son envolée lyrique avec une citation de l’économiste Georges Elgozy: «La démagogie est à la démocratie ce que la prostitution est à l’amour.»

Pour la majorité des élus, ce n’est pas une initiative anti-Billag mais anti-SSR. Or, sans cette société qui chapeaute les TV, les radios et les plates-formes numériques publiques, il n’y a pas d’information de qualité dans toutes les régions du pays, et notamment dans les régions périphériques. C’est un appauvrissement du pluralisme médiatique et un danger pour le débat démocratique.

Le rhéto-romanche sacrifié

«J’ai demandé aux initiants qui allait, selon eux, financer la radio et la télévision romanches, raconte le Grison Stefan Engler (PDC). Ils m’ont répondu sans sourciller que le Canton des Grisons n’avait qu’à le faire s’il y avait un besoin. Eh bien, la solidarité confédérale, ce n’est pas laisser les minorités italophones ou francophones se débrouiller toutes seules.»

A qui profite le crime? La question n’a pas été posée en ces termes, mais la réponse a été donnée par Claude Hêche (PS/JU). «Supprimer la redevance SSR, c’est faire la part belle aux géants des médias, à des groupes étrangers et leur laisser une marge de manœuvre totale pour dicter leurs règles. Ils fixeront les tarifs, les horaires, et je peux vous garantir que la culture ou la politique ne passeront pas à 20 heures.» C’est ce que plusieurs élus appellent la «berlusconisation de l’information» en pensant tout fort «blocherisation de l’information».

La conseillère fédérale Doris Leuthard avertit ceux qui sont tentés par une télévision où on ne paie que ce que l’on consomme. «C’est se tirer une balle dans le genou. La télévision à la carte, cela revient plus cher quand vous additionnez les abonnements pour le sport, le divertissement, les séries. Et une bonne information nécessite des journalistes bien formés. Ce n’est pas gratuit.»

«SSR: pas une vache sacrée»

A l’unanimité, les sénateurs enterrent l’initiative. Est-ce à dire que la SSR peut siffloter d’aise après cette victoire écrasante auprès des élus? Non. Car derrière le concert de violons, il y a eu aussi des notes discordantes, plus ou moins fortes selon que l’on soit socialiste ou UDC. Claude Hêche, par exemple, demande plus de respect de la SSR envers les privés. «J’attends d’elle un peu de retenue en matière de contenus. Innover, oui. Vouloir tout faire, non!» Raphaël Comte, pour qui «la SSR n’est pas une vache sacrée», trouve légitime de s’interroger sur l’ampleur de ses programmes, sur une diminution de son budget et sur l’efficience au sein de l’entreprise. Un débat en ce sens se déroulera la semaine prochaine au Conseil national.

Le plus vindicatif, c’est Werner Hösli (UDC/GL). «La SSR ne devrait pas surestimer son rôle de gardien de la démocratie. Les modes de consommation ont changé. Les jeunes sont politisés par l’école, les médias sociaux et pas par les médias d’Etat.» Filippo Lombardi (PDC/TI) tire aussi la sonnette d’alarme car il estime qu’il y a eu de la vaisselle cassée entre SSR et éditeurs privés: «Le débat public sur l’initiative sera autrement plus sanglant que notre débat consensuel. La votation sur le système de redevance a été un avertissement.»

Plusieurs élus romands, enfin, s’inquiètent de l’état financier des quotidiens et magazines qui licencient à tour de bras. Ils demandent que la Commission des télécommunications propose au plus vite des solutions. Son président, Olivier Français (PLR), promet d’emmener ses troupes visiter les éditeurs. «Et pas rien qu’à Lausanne et à 24 heures», lâche le Vaudois. (TDG)