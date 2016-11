Les radios locales paieront moins pour la musique

Les radios des régions périphériques devraient moins verser d'argent pour la diffusion de musique. Une série de subventions ne devraient plus entrer dans le calcul des revenus soumis au droit d'auteur.

Dans une motion, le conseiller national Martin Candinas (PDC/GR) s'insurge contre la pratique actuelle. Une radio subventionnée paie davantage de droits d'auteur qu'une station financée par la publicité. Dans sa réponse publiée jeudi, le Conseil fédéral reconnaît le problème et est prêt à légiférer.

Une baisse de tarif en faveur des diffuseurs au bénéfice d'une concession dans les régions périphériques semble appropriée. L'Etat leur verse en effet une quote-part de la redevance non pas pour la diffusion de musique, mais pour des contributions d'information.

La redevance ne sera pas exonérée

Le gouvernement n'est toutefois pas prêt à aller aussi loin que le demande Martin Candinas et à prévoir que l'ensemble des sommes versées en vertu de la loi sur la radio-télévision ne soient plus prises en compte. Selon lui, cette exigence unilatérale dépasse le cadre d'un juste équilibre et pourrait limiter de manière disproportionnée les intérêts légitimes des auteurs.

Le Conseil fédéral soutient l'exonération des subventions pour l'aménagement des réseaux d'émetteurs, la préparation pour les personnes malentendantes et la conservation des programmes. Idem pour l'affectation des excédents de la redevance à la formation et à la formation continue ainsi qu'à la promotion des nouvelles technologies de diffusion.

En revanche, la part de la redevance versée aux radios locales ne devrait pas complètement être exonérée. (ats/nxp)