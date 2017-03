Les mercis et les non-dits d'Oskar Freysinger

Déjà plus de 64'000 vues dans sa version française ce vendredi à midi, 35'000 en dialecte alémanique. La vidéo postée jeudi soir par Oskar Freysinger sur son compte Facebook semble passionner les internautes. Le conseiller d'Etat valaisan UDC était resté muet depuis son cuisant échec dans les urnes, dimanche dernier.

Dans ce message d'une minute et vingt secondes, Oskar Freysinger apparaît les traits tirés, attablé à son domicile de Savièse. Il évoque sans s'y attarder «les événements privés et électoraux de ces dernières semaines». Ceux-ci ont été «d'une telle violence» que sa famille et lui-même ont mis quelques jours «pour se retourner», dit-il d'une voix calme.

«Un combat juste»

Ensuite viennent les remerciements. Aux 42'500 Valaisannes et Valaisans qui l'ont soutenu au 2e tour de l'élection (soit 14'000 de moins que lors de son arrivée triomphale au gouvernement valaisan, en 2013). Aux collaborateurs, chefs de service et membres de l'état-major du Département de la formation et de la sécurité (DFS): «Leur efficacité n'avait d'égale que leur loyauté», dit-il. Oskar Freysinger s'adresse ensuite aux dirigeants et aux membres de l'UDC: «Je vous encourage à continuer le combat juste et nécessaire que j'ai mené à vos côtés ces vingt dernières années». Il exprime enfin sa gratitude «à tous les soutiens de l'ombre», à ses amis et à sa famille, qui lui ont permis «de tenir face à l'adversité».

Pas un mot, en revanche, à l'égard de ses quatre collègues du gouvernement qu'il s'apprête à quitter. Il n'accorde pas non plus d'encouragement aux nouveaux membres du Conseil d'Etat qui dirigeront le canton à compter du 1er mai. Oskar Freysinger donne l'image d'un politicien blessé, brutalement poussé vers la sortie, déçu de devoir rendre les clés de son département après un seul mandat. Mais il passe comme chat sur braise sur les soupçons de fraude électorale dans le Haut-Valais, que l'UDC du Valais romand dénonce dans un recours de la toute dernière chance.

«De belles page à écrire»

Sur la page Facebook du futur ex-ministre, les commentaires se comptent par centaines. Les remerciements dominent: «C'est grâce à vous que dans notre beau pays nous n ayons pas a subir l'écho des minarets», souligne ainsi l'un de ses partisans. Mais d'autres fustigent «le clown Freysinger», parfois en esquissant une analyse: «Toujours impressionnant de voir les pyromanes se prétendre victimes de l'incendie qu'ils ont bouté», écrit un observateur, en ajoutant une image de Caliméro.

La suite? Oskar Freysinger reste évasif à ce sujet. Celui qui est encore vice-président de l'UDC suisse ne dit rien de cette fonction, qu'il est censé occuper jusqu'en 2018. Mais avant de conclure son message avec un «Bon vent, vive le Valais, vive la Suisse», il laisse peut-être un indice quant à ses occupations futures: «L'avenir me réserve tant de belles pages à écrire dans la paix et la sérénité que tout regret s'apparenterait à de l'ingratitude». A bientôt 57 ans, l'ancien enseignant pourrait fort bien reprendre la plume. Lui qui cultive «l'amour du verbe» a déjà signé plusieurs ouvrages et recueils de poèmes, dont deux sous le pseudonyme de Janus. Son plus proche collaborateur au sein du DFS, Slobodan Despot, est d'ailleurs son éditeur attitré. (TDG)