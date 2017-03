Les femmes sont largement prétéritées dans le 2e pilier

Le rentier le mieux loti est un homme qui a décidé d'arrêter de travailler avant l'âge de la retraite, et qui peut compter sur un bon deuxième pilier. L'Office fédéral de la statistique (OFS) a publié vendredi les résultats d'une étude sur les nouvelles rentes en 2015. Les différences entre sexe sont criantes dans la prévoyance professionnelle, qu'il s'agisse des nouvelles rentes ou des prestations en capital. Olivia Huguenin, Cheffe de domaine revenu et pauvreté de la section analyses sociales à l'OFS, décrypte quelques uns de ces résultats. Interview.

Avez-vous été surpris pas les résultats de cette étude?

Non, pas vraiment. Ils confirment surtout les résultats que nous avions observés lors d’enquêtes précédentes. L’avantage de cette étude, c’est que nous avons désormais une base de données complète avec des chiffres précis qui tiennent compte de l’ensemble des prestations.

On découvre l’ampleur des différences entre hommes et femmes dans le deuxième pilier. C’est presque du simple au double!

Cette différence ne me surprend pas. Les femmes sont beaucoup plus nombreuses que les hommes à travailler à temps partiel. Elles cotisent donc beaucoup moins auprès du 2e pilier. Pour se rendre compte de cette différence, je vous donne les chiffres que nous avons observés en 2015: 59% des femmes travaillent à temps partiel, contre 16% des hommes. Les résultats que nous publions représentent la situation des gens qui ont pris leur retraite en 2015. A l’époque où ils étaient sur le marché du travail, les différences dans le temps partiel devaient sans doute être plus importante encore. Il faudra voir voir à l’avenir si notre étude est représentative pour les années à venir.

On voit que les gens qui profitent de la retraite anticipée peuvent compter sur un deuxième pilier important. Faut-il en conclure que les riches s’arrêtent de travailler plus tôt?

On ne peut pas dire ça comme ça. Les gens qui touchent leurs premières prestations après l’âge de référence peuvent eux aussi compter sur des montants plus élevés. Cela signifie que ceux qui peuvent compter sur une bonne retraite ne s’arrêtent pas forcément de travailler avant. Toutefois, on peut imaginer que si vous avez un deuxième pilier bien rempli, alors vous réfléchissez davantage à la possibilité de prendre votre retraite plus vite. Mais il n’y a pas que les hauts revenus qui font ce choix.

Votre étude montre aussi qu’il n’y a pas beaucoup de différences dans le troisième pilier. Pourquoi?

Je n’ai pas d’explications statistiques à cette situation. Mais logiquement, on peut imaginer que dans un même ménage l’homme et la femme cotisent la même chose. Même si la femme travaille à temps partiel à 20 ou 30%, elle a la possibilité de cotiser le même montant pour bénéficier des déductions fiscales. En ce sens, il n’est pas si étonnant de voir que les prestations sont assez similaires. (TDG)